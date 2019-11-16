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Bakan Turhan: “Çalışmalar tamamlandığında insanlarımızın yaşam standardı daha da artacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2019 17:41 | Son Güncelleme

Bingöl’de çeşitli inceleme ve temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Çalışmalarımız tamamladığımızda inanıyorum ki, Bingöl’de yaşayan insanlarımızın yaşam standardı daha da artacak” dedi.Bingöl’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kenti Erzincan’a bağlayacak kara yolunda çalışmaların yürütüldüğü şantiyeyi ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

Bingöl’de çeşitli inceleme ve temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Çalışmalarımız tamamladığımızda inanıyorum ki, Bingöl’de yaşayan insanlarımızın yaşam standardı daha da artacak” dedi.
Bingöl’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kenti Erzincan’a bağlayacak kara yolunda çalışmaların yürütüldüğü şantiyeyi ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Turhan, daha sonra valiliğe geçerek Vali Kadir Ekinci ile kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüşüp, İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.
Toplantı sonrası Bakan Turhan yaptığı açıklamada" Bingöl ilimiz Doğu Anadolu Bölgesi’nin cennet köşelerinden bir şehrimiz. Bingöl’ümüz Kuzey-Güney ulaşım aksları üzerinde, Doğu-Batı ulaşım aksları üzerinde bulunan bir ilimiz. Bingöl ilimizin ulaşım altyapısıyla ilgili olarak yaptığımız çalışmalar bugüne kadar önemli ölçüde tamamlanmış durumda. Ana akslarımız, çalışmalarımız, eksiklerimizi tamamlamak üzere devam ediyor. Erzurum-Bingöl, Bingöl-Diyarbakır, Elazığ-Bingöl, Bingöl-Muş yollarında önemli ölçüde çalışmalarımız tamamlandı. Erzurum-Bingöl arasındaki bölünmüş yolumuzda Çirişli Tüneli hariç bölünmüş yol çalışmalarımız önemli ölçüde bitti. Yine Bingöl-Diyarbakır arasındaki kesimde, Bingöl’deki çalışmalarımız tamamlandı, Diyarbakır’daki çalışmalar devam ediyor. Elazığ- Bingöl arasındaki bölünmüş yoldaki çalışmalar, bölünmüş olarak hizmet veriyor. Bu yolun üstyapısının fiziki standartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Bu ana akslardaki çalışmalar, Bingöl’ümüzdeki diğer sektörlerin gelişmesine de önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bingöl turizm, tarım, sanayi, tekstil, eğitim, sağlık alanında ve hizmet sektöründe önemli atımlar yapmış bir ilimiz. Biz, bu çalışmaları Bingöl ilimizdeki diğer ilçe ve belde bağlantılarındaki çalışmaları da planlayıp bundan sonraki dönemde yapacağımız çalışmalar olacak” dedi.

“Yaşam standardı daha da artacak”
Çalışmaların tamamlanmasıyla yatırımcıların artacağını aktaran Bakan Turhan, “Çalışmalarımız tamamladığımızda inanıyorum ki, Bingöl’de yaşayan insanlarımızın yaşam standardı daha da artacak. Bingöl’de yatırımlar daha da artacak, Bingöl’ümüzün tabi kaynakları, doğal imkanları, ekonomimize katkı sağlamak için daha da talipli bulacak, yatırımcı bulacak. Yaptığımız yatırımların Bingöl’ümüze, ülkemize, milletimize, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Bakan Turhan’a ziyaret ve incelemelerinde Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

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