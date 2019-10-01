Bakan Turhan: Camiler Müslümanların hayat bulduğu kutlu yerlerdir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Camiler, geçmişten günümüze sosyal hayata şahitlik eden, Müslümanların etrafında adeta hayat bulduğu, mümin yüreklerin buralardan yükselen ezan sesleriyle kemale erdiği kutlu yerlerdir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla açılış programı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile din görevlileri katıldı. Program, okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

'İSLAM MEDENİYETİNİN YÜKSELMESİ CAMİ MERKEZLİ OLMUŞTUR'

Programda konuşan Bakan Turhan, kendisinin ülkenin karayolları, demiryolları, denizyolları, havayolları, haberleşme alt yapısını inşa eden bakanlığın başında olduğunu, ömrünün önemli bir kısmının bu işlerle geçtiğini söyledi. Bakan Turhan, "Ancak şunu da çok iyi biliyorum ki; cennete giden yollar, mescitlerden geçiyor. Mevla hep kullarını, secdelerde seçiyor. Böyle olduğu için de yüce dinimiz camiyi hep merkeze almış, İslam medeniyetinin yükselmesi cami merkezli olmuştur. O nedenle hiçbirimiz camileri, sadece namaz kılıp dağıldığımız bir ibadet mekanı olarak görmeyiz. Camiler, geçmişten günümüze sosyal hayata şahitlik eden, Müslümanların etrafında adeta hayat bulduğu, mümin yüreklerin buralardan yükselen ezan sesleriyle kemale erdiği kutlu yerlerdir. Nesillerimizin, evlatlarımızın ailelerinden sonra İslam ahlakıyla ahlaklanıp, Müslüman olma bilincinin filizlenip yeşerdiği ve olgunlaştığı manevi mekteplerdir aynı zamanda camiler" dedi.