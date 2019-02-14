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Bakan Turhan: “Cumhur İttifakı eğer yüzde 60’ın üzerinde oy alırsa, bizim için tuzak kuranlar bir daha düşünecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 22:40 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Türkiye genelinde Cumhur İttifakı eğer yüzde 60’ın üzerinde oy alırsa, bizim için tuzak, tezgah, oyun kuranlar bir kez daha düşünecek ama oyumuz düşerse onlar daha da cesaretlenecekler" dedi.Bayburt Öğretmen Evi’nde AK Parti Bayburt İl Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Turhan, 31 Mart seçimlerine değindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Türkiye genelinde Cumhur İttifakı eğer yüzde 60’ın üzerinde oy alırsa, bizim için tuzak, tezgah, oyun kuranlar bir kez daha düşünecek ama oyumuz düşerse onlar daha da cesaretlenecekler" dedi.
Bayburt Öğretmen Evi’nde AK Parti Bayburt İl Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Turhan, 31 Mart seçimlerine değindi. "Dünyanın içerisinde bulunduğu konjonktür, yakın coğrafyamızda gelişen hadiseler, ülkemizle ilgili bazı güçlerin tezgahladığı oyunlar... Bunlar aslında bizim bekamız, geleceğimiz, tedbirli olmamız için daha önemli" diyen Turhan şöyle devam etti:
"Bu konuda AK Parti olarak Cumhur İttifakı’nı kurduk, bunun karşısında da Millet İttifakı kuruldu. Şimdi Türkiye belki daha önce yaşamadığı bir seçimi yaşayacak. Biz bu seçimde istikrarı, güveni devam ettirebilmek için oy kullanacağız. İstikrarımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı oy kullanacağız bir yerde. Belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi seçerken aynı zamanda bir yerlere, bu seçimin sonucuyla mesajlar da vereceğiz. Ülkemizde kendi tarihine, kültürüne, inançlarına sahip olan bir iktidarın dimdik ayakta olduğunu bir kez daha göstermemiz lazım. Sayın Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız bu ittifakı bunun için yapmıştır. Bu bir beka meselesidir. Milletimizin, medeniyetimizin, geleceğimizin meselesidir. Çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmanın meselesidir, hatta ondan da öte dünyada yüzünü bize çevirmiş mazlumların meselesidir. Türkiye genelinde Cumhur İttifakı eğer yüzde 60’ın üzerinde oy alırsa, bizim için tuzak, tezgah, oyun kuranlar bir kez daha düşünecek ama oyumuz düşerse onlar daha da cesaretlenecekler. Onun için biz özellikle Bayburt’tan tekrar yeni rekorlar bekliyoruz."
Seçimlerden ses getirici sonuç almaları gerektiğini ifade eden Turhan, "Büyük Türkiye, lider Türkiye için gelecekte çevresinde sözü geçen bir Türkiye için bizim karşımızdaki cephe kendi aklına güvenmeyip başkalarının aklıyla bu işleri yürütmeye çalışıyor. Bizim bu seçimde öyle ses getirici sonuç almamız lazım ki dünyanın dört bir tarafının bu sonuçların titretmesi, çınlatması lazım. Bu milletin karşısında durulmayacağının bilinmesi lazım. Bunun için durmak yok, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıp insanlarımızın gönüllerini fethedeceğiz. Gönülleri fethederek yolumuza devam etmemiz lazım. Millete yukarıdan bakmak yok. ’Biz iktidarın temsilcileriyiz’ deyip de milleti küçük görmek yok. Millet dediğimiz biziz, komşularımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız, onların hepsiyle beraber iletişim kuracağız, herkese ulaşacağız” dedi.
Turhan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bugün bir takım fikre, kariyere sahip, sivil toplum kuruluşu başkanı, iş adamlarımızın başkanı, profesörler birilerinin silahşörlüğünü yapabiliyorlar, farklı yöntemleri kullanarak bunu yapıyorlar. Elimizdeki telefonlar var ya çoluğumuzun çocuğumuzun beyinlerine zehir zerk ederek bunu yapıyorlar. Onların kafalarını karıştıracak bir takım yöntemlerle, toplum mühendisliği yöntemlerini kullanarak yapıyorlar. Fitneye, fesada eğer aldanırsak bizim halimiz komşularımızdan daha kötü olabilir çünkü bu bölgede, bu coğrafyada hedef ülke Türkiye’dir, hedef lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun iktidarı düşerse Allah muhafaza korkarım ki milletimiz çok ağır bedeller ödeyebilir, bunun kıymetini bilmemiz lazım. Daha büyük bedeller ödememek için hazır böyle bir seçimde, böyle bir durumda fırsatımız varken, bununla bize yapılan saldırıları püskürtelim, bizim için tezgah kuranlara şamarımızı vuralım. Bu manada sizlerin çalışmaları çok ama çok önem arz ediyor."
Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, AK Parti’nin Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak ve diğer ilgililer katıldı.

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