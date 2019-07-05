HABER

Bakan Turhan: Doğu Ekspresi, geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 13:30 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bir zamanlar dönüp bakılmayan Doğu Ekspresi, geçtiğimiz yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı, nereden nereye geldiğimizin göstergesi.

Bakan Turhan: Doğu Ekspresi, geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı

Nursima ÖZONUR- Haluk KARAASLAN/ ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bir zamanlar dönüp bakılmayan Doğu Ekspresi, geçtiğimiz yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı, nereden nereye geldiğimizin göstergesi. Bir zamanlar bu sayı yılda 20 bine düşmüştü" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık tarafından düzenlenen 'Türk Telekom Tam O An 2'nci Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması' ödül törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan, TCDD Genel Müdür Vekili İsmail Çağlar ve fotoğraf sanatçıları katıldı.
Törende konuşan Bakan Turhan, demiryollarının yıllarca ihmal edildiğini, tüm dünya demiryollarını uzatırken Türkiye'de 1950 yılından sonra yılda 18 kilometre demiryolu yapıldığını anımsattı. Bakan Turhan, AK Parti hükümetleri döneminde yılda 135 kilometre demiryolu yapıldığını kaydederek tek bir çivi çakılmayan rayları elden geçirdiklerini söyledi. Bakan Turhan, Yüksek Hızlı Tren ve Marmaray’ın insanların yüzünü güldürdüğünü, en sonunda tren hatlarının konforlu ulaşıma kavuştuğunu bildirdi.
'ANKARA EKSPRESİ, SEFERLERİNE BAŞLIYOR'
Bakan Turhan, Doğu Ekspresi'nin ülkenin güzelliklerini ortaya çıkarmak için yola çıktığını vurgulayarak, "Bir zamanlar dönüp bakılmayan Doğu Ekspresi, geçtiğimiz yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı, nereden nereye geldiğimizin göstergesi. Bir zamanlar bu sayı yılda 20 bine düşmüştü. Van Gölü Ekspresi de yine geçen yıl 269 bin yolcuyu ağırladı. Ve bir müjde; efsane tren olarak bilinen Ankara Ekspresi, bugün itibarıyla seferlerine başlıyor" dedi.
'ULUSLARARASI DÜZEYE TAŞIYORUZ'
Bakan Turhan, Doğu Ekspresi'ni fotoğraflayanları gönüllü reklam elçileri olarak gördüklerini belirterek, "Bir fotoğraf karesi bazen binlerce sayfa yazının anlatamadığını dillendirir. 'Tam O An' fotoğraf yarışması, bu misyonu başarı ile sürdürüyor. Bu yarışmayı gelecek yıl uluslararası düzeye taşıyor ve kapsamını genişletiyoruz. İnsanın dünyanın her yerinden ülkemize gelerek bu hatta fotoğraf çekecek ve yarışmaya katılacaklar. Dünyanın her yerinde bu güzergah daha çok tanınacak" diye konuştu.
ÖDÜLLER VERİLDİ
Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren fotoğrafçılara ödülleri verildi. Yarışmaya 554 fotoğrafçının gönderdiği bin 772 fotoğraftan jürinin değerlendirmesi sonucu 46 fotoğraf ödüllendirildi. Birinci Bedriye Budak, ikinci İsmet Soner Yılmazer, üçüncü Ahmet Harmancı ile mansiyon ve sergileme ödülü alanlara para ödülleri verildi. Daha sonra kurdele kesilerek fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Bakan Turhan, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Turhan: Doğu Ekspresi, geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladıBakan Turhan: Doğu Ekspresi, geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladıBakan Turhan: Doğu Ekspresi, geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladıBakan Turhan: Doğu Ekspresi, geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Çin Başkonsolosluğu önünde protestoÇin Başkonsolosluğu önünde protesto
İslahiye’de çocuklar süs havuzunda serinliyorİslahiye’de çocuklar süs havuzunda serinliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Hatay Reyhanlı'da patlama! Vali Doğan'dan açıklama

Hatay Reyhanlı'da patlama! Vali'den açıklama

İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arası çalışma başlatılıyor! 36 gün bu saatlerde kapalı olacak

Dikkat! Çalışma başlatılıyor... 36 gün trafiğe kapalı olacak

İlk hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı

İlk hacı adayları yola çıktı!

Buna yürek dayanmaz: Torunum Hiranur'un yaşadığına sevinemedik

Buna yürek dayanmaz: Torunumun yaşadığına sevinemedik

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Makas atarak geldi, sonrası korkunç

Makas atarak geldi, sonrası korkunç

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yat keyfi

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.