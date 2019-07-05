Bakan Turhan: Doğu Ekspresi, geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bir zamanlar dönüp bakılmayan Doğu Ekspresi, geçtiğimiz yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı, nereden nereye geldiğimizin göstergesi. Bir zamanlar bu sayı yılda 20 bine düşmüştü" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık tarafından düzenlenen 'Türk Telekom Tam O An 2'nci Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması' ödül törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan, TCDD Genel Müdür Vekili İsmail Çağlar ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

Törende konuşan Bakan Turhan, demiryollarının yıllarca ihmal edildiğini, tüm dünya demiryollarını uzatırken Türkiye'de 1950 yılından sonra yılda 18 kilometre demiryolu yapıldığını anımsattı. Bakan Turhan, AK Parti hükümetleri döneminde yılda 135 kilometre demiryolu yapıldığını kaydederek tek bir çivi çakılmayan rayları elden geçirdiklerini söyledi. Bakan Turhan, Yüksek Hızlı Tren ve Marmaray’ın insanların yüzünü güldürdüğünü, en sonunda tren hatlarının konforlu ulaşıma kavuştuğunu bildirdi.