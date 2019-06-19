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Bakan Turhan: Dünyanın en stratejik noktasındayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

 ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin ulaşım açısından dünyanın en stratejik noktasında olduğunu söyledi.

Bakan Turhan: Dünyanın en stratejik noktasındayız

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin ulaşım açısından dünyanın en stratejik noktasında olduğunu söyledi.
Bakan Turhan, Adapazarı'nda Tüvasaş Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası açılış törenine katıldı. Ülke olarak çok büyük bir coğrafi üstünlüğe sahip olduğumuzu söyleyen Bakan Turhan, "Ulaşım, bir ülkenin gelişmişliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan en görünür kriterlerin başında gelmektedir. Zira ulaşım öyle bir alan ki ülkelerin, toplumların kalkınma, refah ve sosyal hamlelerinde itici güç teşkil eder. Bunun yanında ulaşım modlarını birbirinden ayırmak, birini diğerine tercih etmek veya birini diğeriyle ikame etmeye kalkmak çok da doğru değildir. Olması gereken tüm modların entegrasyonudur. Deniz, kara, hava ve demiryolu her birinin kendine özgün ağırlığı bulunmaktadır ve coğrafya dördüne de uygun bir hususiyet arzediyorsa, o ülke için talihli diyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, ülke olarak çok büyük coğrafi üstünlüğe sahibiz çok şükür" dedi.
'DÜNYANIN EN STRATEJİK NOKTASINDAYIZ'
Stratejik bir konuma sahip olduğumuzu söyleyen Bakan Turhan, "Karayolu açısından olsun, demiryolu açısından olsun, havayolu açısından ve denizyolu açısından olsun dünyanın en stratejik noktasındayız. Kıtaların buluşma noktasında, stratejik önemde bir coğrafyaya, ülkeye sahibiz. Ancak coğrafyamızı, bahsetmiş olduğum ulaşım modlarıyla yeterince donatmış mıyız diye bakacak olursak. Maalesef yeterince tatmin edici bir cevap alamayız. Uzun yıllar, ülkemizin stratejik avantajlarına veya uzun vadeli kalkınma hamlelerine göre değil, günü kurtarmaya dönük ulaşım politikaları güdüldüğünü görüyoruz. Yapılan yapıldığıyla kalmış; dünyanın gidişatı, artan nüfus yoğunluğu, insani ve ticari beklentiler yeterince dikkate alınmamış. Elbette çok üzücü bir durum. Bu tablonun vahametini ulaşımın her modunda ayrı ayrı görmek mümkün. Yaşı müsait olanlar bu durumu çok iyi bilecektir. Bu kara tablo, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke idaresine seçilinceye kadar devam etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, seçildiği andan itibaren de tam bir ulaşım seferberliği başlatmıştır. Bu seferberlikten, demiryollarımız da payına düşeni ziyadesiyle almıştır" diye konuştu.
Konuşmasından sonra fabrikanın açılış kurdelesini kesen Bakan Turhan, fabrikada ilk kaynağı yaptı. Yoğun yağış altında gerçekleşen programın ardından Bakan Turhan Sakarya’dan ayrıldı.

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Bakan Turhan: Dünyanın en stratejik noktasındayızBakan Turhan: Dünyanın en stratejik noktasındayızBakan Turhan: Dünyanın en stratejik noktasındayızBakan Turhan: Dünyanın en stratejik noktasındayız

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