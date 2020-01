Bakan Turhan: "Elektronik Tebligat Sistemi ile gecikmeler ve mağduriyetler tarih olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Elektronik Tebligat Sistemi ile gecikmeler ve bu gecikmelerden kaynaklanan aksaklıklar ve mağduriyetler tarih olacaktır" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da bir otelde düzenlenen “Elektronik Tebligat Sistemi" tanıtım programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Turhan, günümüzde tüm dünyanın bilgi ve iletişim teknolojileri hususunda daha önce hiç olmadığı kadar iç içe bir dönemden geçtiğini belirtti. Günden güne gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin gerek insan hayatının, gerekse kamu işleyişinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini kaydeden Bakan Turhan, "Günümüzde ulaştırmadan savunmaya, sanayiden sağlığa, eğitimden adalet hizmetlerine bilgi ve iletişim teknolojilerinin nüfuz etmediği alan bulunmuyor. Bir yandan her şey daha akıllı hale gelirken, öbür yandan daha fazla veri teknolojik sistemler içerisinde tutuluyor. Elbette bunlar olurken fiziksel bilgilerin dijital ortama aktarılması, üretilmesi, paylaşılması ve erişimi gerek bireyler, gerekse kurumlar için zoru kolay kılma anlamı taşımaktadır" diye konuştu. Bakanlık olarak uzakları yakın etmeyi de, bilgiye rahat erişimi de, iletişimi sağlıklı yürütmeyi de zoru kolay kılma amacıyla yaptıklarını aktaran Bakan Turhan, şunları kaydetti: "Yollar, otoyollar, köprüler, havalimanları, demiryolları, limanlar, haberleşme alt yapılarını yaptığımız gibi bu eserlerle hem vatandaşımızın yüzü gülüyor, yükü hafifliyor hem de ülkemizin kalkınmasına, refahına katkı sağlamış oluyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız ’Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ni de bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Ülkemizin dijital dönüşümünde önemli bir rol üstlenen PTT, Elektronik Tebligat Sistemi’nin kurulumu noktasında da üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir. Sistem, fiziki olarak günlerce süren tebligat işleminin e-tebligat uygulamasıyla saniyeler içerisinde ilgilisine ulaştırılması üzerine kurgulanmıştır. Böylece adalet sistemimizin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde işlemesine imkan sağlamış olmaktayız. Yaklaşık bir yıldan beri yürürlükte olan Elektronik Tebligat Sistemi’nin uygulanmasında 1 Ocak 2020 itibarıyla yeni bir safhaya geçilmiştir. Sistemin Adalet Bakanlığımızın çalışmasıyla kısa sürede yaygınlaşacağı inancındayım."

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin dijital dönüşüm stratejilerinin en önemli aşamalarından birini oluşturduğunu belirten Bakan Turhan, "Bu sistem, e-Devlet gibi dijital uygulamalarımıza da entegre edilmiştir. Ayrıca yeni kullanıcılarla genişleyecek yeterli kapasiteye de sahiptir. Demem o ki sistemin işlemesi noktasında bir sorun bulunmuyor. Artık uygulama zamanı, birazdan biz de tebligat adresimizi oluşturacağız. Bu arada, elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu olan 1 milyon 200 bin hesabın sahipleri tarafından aktif hale getirilmeyi beklediğini de hatırlatmak isterim. Elektronik Tebligat Sistemi ile gecikmeler ve bu gecikmelerden kaynaklanan aksaklıklar ve mağduriyetler tarih olacak" ifadelerini kullandı.

Elektronik Tebligat Sistemi’nin en önemli katkılarından birinin doğaya olacağını belirten Bakan Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sistemin en önemli katkılarından biri de doğaya olacaktır. Şöyle ki geride bıraktığımız yıl içinde 19 milyon tebligat sistem üzerinden ilgililere ulaştırılmıştı. Böylece 8 bin ağaç kesilmekten kurtulmuş oldu. İnşallah kurtarılan ağaç sayısı yüz binleri bulacak. Ayrıca çok ciddi oranda maddi tasarruf da sağlanacaktır. Geçen yıl sistem üzerinden yapılan gönderimler nedeniyle sağlanan tasarruf miktarı 200 milyon lirayı bulmuştur. Bir eseri de, bir sistemi de inşa etmek kolay değildir. Daha zor olan ise onu yaşatmaktır. Yapılan tüm eserler, uygulamaya konan tüm teknolojik sistemler insanımız içindir, ülkemiz içindir. O nedenle emek veren herkese, her kuruma teşekkür etmek gerekir. Huzurlarınızda Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi için emek veren herkese, her kuruma teşekkür ediyorum. İlgilileri de bir an önce elektronik tebligat adreslerini oluşturmaya davet ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Turhan ve Bakan Gül, e-Tebligat sistemine kayıtlarını yaptırdılar.