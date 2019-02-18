Bakan Turhan, emekli tarih öğretmenin cenaze törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kocaeli’de hayatını kaybeden emekli tarih öğretmeni İsmet Kaya’nın cenaze namazına katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kocaeli’de bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli tarih öğretmeni İsmet Kaya’nın cenaze namazına katıldı. İzmit’te bulunan Fevziye Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan’ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, siyasi parti temsilcileri, Kaya’nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazını müteakip İzmit İlçe Müftüsü Süleyman Küçük’ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, Gölcük Eski Şehitler Mezarlığı’na defnedilmek üzere uğurlandı.



