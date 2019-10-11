Bakan Turhan: “Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Bu harekatta şehit olan asker ve sivil şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır diliyorum. Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. ‘Yok efendim barışmış’ terörist gölgesinde emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar özleriyle, sözleriyle yanlış insanlar” dedi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’nin (UDEM) tanıtım töreni gerçekleştirildi. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar katıldı.

“Bunlar özleriyle sözleriyle yanlış insanlar”

Tanıtım töreninde bir konuşma gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, “Terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı gerçekleştiren Mehmetçiklerimize selam ederek konuşmama başlamak istiyorum. Allah onları esirgesin, yar ve yardımcıları olsun. Bölgeyi terörün, teröristlerin bataklığı olmaktan çıkarıp barış ve huzuru hakim kılmaktır. Çünkü bu teröristler birliğimizin, bayrağımızın, vatanımızın can düşmanlarıdır. Bu harekatta şehit olan asker ve sivil şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır diliyorum. Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. ‘Yok efendim barışmış’ terörist gölgesinde emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar özleriyle, sözleriyle yanlış insanlar. Özü yanlış, özüne yabancılaşmış özünü kaybetmiş kimselerden bu millete, bu vatana hayır gelmez. Bugün mübarek Cuma günü. Ülkemizin selameti adına canlarını ortaya koyan Mehmetçiklerimize dua edelim” ifadelerine yer verdi.