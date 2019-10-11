Bakan Turhan: Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Barış Pınarı Harekatı'nın önemli bir harekat olduğunu belirterek, "Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. Terörist gölgesinde emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar özleriyle, sözleriyle yanlış insanlar" dedi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’nin (UDEM) tanıtım töreni gerçekleştirildi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar katıldı. Bakan Turhan, yaptığı konuşmasında, "Terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı gerçekleştiren Mehmetçiklerimize selam ederek, konuşmama başlamak istiyorum. Allah onları esirgesin, yar ve yardımcıları olsun. Bölgeyi terörün, teröristlerin bataklığı olmaktan çıkarıp barış ve huzuru hakim kılmaktır. Çünkü bu teröristler dinimizin, dilimizin, vatanımızın can düşmanlarıdır. Bu harekatta şehit olan asker ve sivil şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır diliyorum. Bakmayın siz bazı terör sevicilerin söylediklerine. 'Yok efendim barışmış’, terörist gölgesinde emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz. Bunlar özleriyle, sözleriyle yanlış insanlar. Özüne yabancılaşmış, özünü kaybetmiş kimselerden bu millete, bu vatana hayır gelmez. Bugün mübarek Cuma günü. Ülkemizin selameti adına canlarını ortaya koyan Mehmetçiklerimize dua edelim" dedi.