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Bakan Turhan: Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 18:49 | Son Güncelleme

'SINIR GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAK İÇİN HAREKAT YAPIYORUZ' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tekirdağ'daki temasları kapsamında, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'SINIR GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAK İÇİN HAREKAT YAPIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tekirdağ'daki temasları kapsamında, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, harekatın, Türkiye'nin güneyindeki terör yapılanmasına karşı gerçekleştirildiğini vurguladı. Turhan, "Bataklıkları kurutmak ve terörden bıkmış insanları huzura kavuşturmak için bir mücadeleye giriştik. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanacağımızı tüm dünyaya beyan ettik, açıkladık. Bu bölgede bulunan diğer devletlerin silahlı kuvvetlerini davet ettik ancak bundan bir sonuç alamadık. Biz kendi sınır güvenliğimizi sağlamak ve ülkemizdeki muhacirlerin kendi ülkelerine dönmesini sağlamak amacıyla bir harekat yapacağımızı söylemiştik" dedi.

Türkiye'nin, 'Barış Pınarı Harekatı' ile bölgenin lideri olduğunu bir kez daha ispatladığını belirten Bakan Turhan, "Geçmişteki imkanlar doğrultusunda çok kolay sınır ötesi harekata girişemiyorduk. Bugün artık kendi savunma sanayisini geliştirmiş, kendi silahlarını üretebilen bir Türkiye var. Bütün dünya anlamış oldu, bilmiş oldu. Kendi kararlarını, geleceğini, istikbalini, istiklalini ve güvenliğini başkasına muhtaç olmadan yapma gücü ve kudreti olduğunu gösteren bir Türkiye var. Bu harekatın tüm dünyaya verdiği mesaj budur. Birileri kalkıyor, 'Siz işgal yaptınız, siz burada haddinizi aştınız' diyor. Ama biz istiklalimizi, güvenliğimizi koruma ve sınırımızı tehdit eden bu yapılara karşı bunu yapma hakkımız var, diyoruz" diye konuştu.

'MİLLET, KENDİLERİNE ŞAMARI VURUYOR'

Bakan Turhan, Türkiye'nin kendi kaderini tayin eden ve kendi geleceğinin hesabını yapabilen ülke durumuna geldiğini vurguladı. Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirten Turhan, "Türkiye'yi ve iktidarımızı yıpratmak için bazı teşebbüslerde bulunuldu. Gezi olayları gibi çukur hadiseleri gibi 15 Temmuz hadiseleri gibi. Yine yeni hazırlıklar içinde, AK Parti iktidarını ve onun liderini, milletin nezdinde, gözünde, gönlünde olan itibarını zayıflatmak için neler yaparız, diye düşünüyorlar. Bazı içimizden çıkan, bu davaya geçmişte hizmet etmiş fakat nefsine uymuş, hesabilik içinde olan arkadaşlarımız, şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar; ama görüyorsunuz bir şey de ortaya çıkmış değil. Çünkü gittikleri her yerde millet kendilerine şamarı vuruyor" dedi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)

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