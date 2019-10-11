Bakan Turhan: Emperyalist güçlerin beslemesi kalleşlerle barış olmaz (2)

'SINIR GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAK İÇİN HAREKAT YAPIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tekirdağ'daki temasları kapsamında, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, harekatın, Türkiye'nin güneyindeki terör yapılanmasına karşı gerçekleştirildiğini vurguladı. Turhan, "Bataklıkları kurutmak ve terörden bıkmış insanları huzura kavuşturmak için bir mücadeleye giriştik. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanacağımızı tüm dünyaya beyan ettik, açıkladık. Bu bölgede bulunan diğer devletlerin silahlı kuvvetlerini davet ettik ancak bundan bir sonuç alamadık. Biz kendi sınır güvenliğimizi sağlamak ve ülkemizdeki muhacirlerin kendi ülkelerine dönmesini sağlamak amacıyla bir harekat yapacağımızı söylemiştik" dedi.

Türkiye'nin, 'Barış Pınarı Harekatı' ile bölgenin lideri olduğunu bir kez daha ispatladığını belirten Bakan Turhan, "Geçmişteki imkanlar doğrultusunda çok kolay sınır ötesi harekata girişemiyorduk. Bugün artık kendi savunma sanayisini geliştirmiş, kendi silahlarını üretebilen bir Türkiye var. Bütün dünya anlamış oldu, bilmiş oldu. Kendi kararlarını, geleceğini, istikbalini, istiklalini ve güvenliğini başkasına muhtaç olmadan yapma gücü ve kudreti olduğunu gösteren bir Türkiye var. Bu harekatın tüm dünyaya verdiği mesaj budur. Birileri kalkıyor, 'Siz işgal yaptınız, siz burada haddinizi aştınız' diyor. Ama biz istiklalimizi, güvenliğimizi koruma ve sınırımızı tehdit eden bu yapılara karşı bunu yapma hakkımız var, diyoruz" diye konuştu.