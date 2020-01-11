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  4. Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz

Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Dünya ölçeğinde gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/YALOVA,(DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Dünya ölçeğinde gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz. Bunda, tersaneciliğimizin önünü, sıkışmış olduğu Tuzla’dan tüm kıyılarımızı kapsayacak şekilde açmamızın rolü büyüktür" dedi.
​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova’ya geldi. Bakan Turhan’a, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova milletvekilleri ile iş insanları eşlik etti. Bakan Turhan, kentteki tersaneler bölgesine giderek, burada özel bir firma tarafından yapılan dünyanın ilk elektrikli hibrit römorkörü olan 'Boğaçay 38' için düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Bakan Turhan, Türkiye’nin gemi sanayiinde şaha kalktığını ve dünya pazarında önemli bir yeri olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin pek çok alanda olduğu gibi tersanecilik alanında da son dönemde ciddi ilerlemeler kaydettiğini belirten Bakan Turhan, şöyle konuştu:
"Sektörün içinden gelen arkadaşlarımız bunu çok daha iyi bilirler. Şöyle ki; bir zamanlar neredeyse Tuzla’ya sıkışmış bir tersanecilik faaliyeti söz konusuydu. Gemi inşa sanayimiz adeta can çekişiyordu. Türk bayraklı gemiler kara listedeydi. Denizcilik üzerindeki vergi yüklerinden bıkmış denizcilerimiz vardı. Bunu tersine çevirmek için hemen kolları sıvadık ve Türkiye’nin, Türk milletinin, denizci millet özelliğini hatırlaması için her türlü desteği verdik. Bakanlık olarak denizlerimizin, denizcilerimizin bahtını ak, yolunu açık etmek için ne gerekiyorsa yaptık. Çok önemli atılımlar ve politikalar gerçekleştirdik. Özel sektörün önünü açacak düzenlemeler yaptık. Gerçekleştirdiğimiz denetim ve uygulamalarla gemilerimizi beyaz listeye, yani süper lige taşıdık. Denizcilerimizin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTV’siz yakıt uygulamasını hayata geçirdik. 2004 yılından bu yana yıllık ortalama 496 milyon TL olmak üzere sektöre 8 milyar TL’ye yakın destek sağladık. Uluslararası liman sayımız 152’dan 181’e çıktı. Yat limanı sayımız 41’den 62’ye, yat bağlama kapasitemiz ise 8 bin 500’ten 19 bine yükseldi. Türk sahipli deniz ticaret filomuz 2003 yılına göre 3 katın üzerinde büyüyerek 8,9 milyon DWT büyüklükten 28,6 milyon DWT büyüklüğe ulaştı. 19'uncu sıradaki Türk sahipli filomuz, bugün dünya sıralamasında 15'inci sırada. Ülkemizin dünya deniz taşımacılığındaki rolünün güçlenmesiyle, konteyner elleçlemesi 5 kat artarak 11 Milyon TEU’ya ulaştı. Toplam yük elleçlemesi 190 milyon tonken, 460 milyon tona vardı."
'DÜNYA ÖLÇEĞİNDE GEMİ SANAYİNE SAHİBİZ'
Gemi inşa sanayiinde devrim niteliğinde gelişmeler olduğunu söyleyen Bakan Turhan, "Elbette gemi inşa sanayi deyip geçmemek lazım. Çünkü gemi inşa sanayi yüksek katma değerli ürünleri ile çok stratejik bir faaliyet alanıdır. Ülkemiz ekonomisine döviz girdisi sağlamakta, savunma sanayimizin ihtiyaçlarına cevap vermekte ve teknolojik altyapımızın gelişmesine çok ciddi katkı sunmaktadır. Gemi inşa sanayinin emek yoğun niteliği ve oluşturduğu geniş faaliyet alanı, istihdamın artmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Çok şükür, bugün dünya ölçeğinde gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz. Bunda, tersaneciliğimizin önünü, sıkışmış olduğu Tuzla’dan tüm kıyılarımızı kapsayacak şekilde açmamızın rolü büyüktür" dedi.
'FAALİYETLERİMİZLE GEMİ SANAYİMİZİ ŞAHA KALDIRDIK'
Bakanlığın yıllar içerisindeki yatırımlarından bahseden Bakan Cahit Turhan, "Devletimizin yaptığı yatırımlar ve kapsamı genişletilen tasarım desteği, tersanelerin kira sürelerinin 49 yıla çıkarılarak yatırımların önünün açılması, devlete ödedikleri kira bedelleri yerine hasılattan binde bir oranında pay alınması, ecrimisil ödeme zorunluluklarının kaldırılması, tersanelerimizin irtifak hakkı kurulan alanları teminat olarak gösterebilmesinin önü açılarak kredibilitelerinin yükselmesi, tersanelerimizin ÇED raporlarının ve imar planlarının onaylanması gibi önemli adımlar attık. Bu ve benzer adımlarla, gemi inşa sanayimizin şaha kalkmasını sağladık. Neticede bugün gemi inşa sanayimiz; en son teknolojiyi kullanarak çevreye duyarlı gemiler inşa edebilen önemli bir sektör konumuna geldi. 81 tersanemizin tecrübesi, iş bitirmedeki zamanlaması ve kaliteden ödün vermeyen yönetim anlayışıyla dünya ölçeğinde saygın bir yer edinmesi, taktiri hak etmektedir. Bu başarı hükümetimizin ve sektör temsilcilerimizin ortak eseridir. Elbette daha yapacak çok işimiz var. Denizciliğimizin ve gemi inşa sektörümüzün çok daha iyi konumlara gelmesi için hem ulusal, hem de uluslararası arenada hep birlikte büyük gayret göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.
'İLK HİBRİT RÖMORKÖRÜN İNŞA EDİLMESİ ÜLKEMİZ ADINA ÖVÜNÇ VERİCİDİR'
Dünya pazarında rekabet üstünlüğüne ulaşmanın yolunun teknoloji, Ar- Ge ve inovasyondaki üstünlükten geçtiğini dile getiren Bakan Turhan, "Bu konulardaki çıtamızı çok daha yükseklere taşımak mecburiyetindeyiz. Sektörümüzün projelere inovatif yaklaşımı, çevreci ve alternatif enerji kaynaklarını kullanabilen projeler konusunda yaptığı atılımlar, ülkemize olan ilgiyi artırmaktadır. Bu manada tersanelerimizde ulusal ve uluslararası pazarlar için inşa edilen römorkörler dış pazarlarda ilgiyle takip edilmektedir. Bu çalışmaların en güzel örneklerinden birisi bugün hizmete alınacak olan Boğaçay 38 hibrit romorkörüdür. Romorkörün diğer teknolojik özelliklerinin yanında dünyanın ilk AVD yani ileri seviye değişken sevk sistemine sahip olması oldukça önemlidir. İlk hidrolik hibrit römorkörü inşa edilmesi ülkemiz ve sektörümüz adına övünülecek bir durumdur" diye konuştu.

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