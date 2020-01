Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (3)

BAKAN TURHAN, AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Birtakım temaslarda bulunmak üzere Yalova'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Valiliğin ardından AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Turhan, açıklamalarda bulundu.

'GÜÇLÜ TEŞKİLAT YAPISINA SAHİBİZ'

AK Parti'nin millete hizmet yolunda 18 yılı geride bıraktığını söyleyen Bakan Turhan, "Dile kolay 18 yıl. Bu 18 yılı, şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde, ülke içinde ve dışında bir asra bedel nice olayların yaşandığını görürüz. Demek istediğim o ki dahili ve harici bu kadar saldırıya, bu kadar olaya rağmen milletimize hizmet yolundan bir an olsun geri durmadık. Kanaatimce bunun da iki nedeni var; ilki Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur liderliği, diğeri de sizler gibi güçlü teşkilat yapısına sahip olmamızdır. O nedenle sizlere minnettarız; ilk günden bugüne gerek Yalova teşkilatımızda gerekse diğer teşkilatlarımızda hizmet veren kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDA'

Dünyanın çok büyük bir değişim içinde olduğunu dile getiren Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"İkinci Dünya Savaşı sonrası şekillenen uluslararası sistem, çatırdıyor. Bir yanda yeni güç dengeleri oluşuyor, diğer yanda küresel ekonomik sistem eksen kayması yaşıyor, öte yandan uluslararası hukukun içi boşalıyor ve çok uluslu ortak kuruluşlar irtifa kaybediyor. Buna karşın hak, hukuk, adalet daha fazla yerlerde sürünüyor. Her yerde güçlünün borusu ötüyor. Her yerde kaos var. Herkes 'Ne oluyor, dünya nereye savruluyor?' diye soruyor. Neyin ne olacağını kimse bilmiyor. Şu son bir haftada yanı başımızda, İran ile ABD arasında olanları, hep birlikte gördük. Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Lübnan'da, Irak'ta yaşananları da biliyoruz. Ateş elbette en çok oraları yakıyor ancak etkisi tüm bölgeye tüm dünyaya oluyor. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor; Türkiye güçlü olmak zorunda. Güçlü olmak zorundayız çünkü güçlü balığın güçsüz balığı yediği ve kimsenin de hesap soramadığı bir dünyada yaşıyoruz"

'LİBYA TEZKERESİNE KARŞI ÇIKANLARI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Türk milletinin tarih boyunca güçlü bir millet oluğunu vurgulayan Bakan Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yüzyılın başında bir ara tökezler gibi olduğumuzda, neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. O nedenle, gerek yanı başımızda olanlara karşı gerekse dünyada yaşananlara karşı başımızı kuma sokup bekleyemeyiz. Bakınız, Libya'da meşru hükümetle bir anlaşma yaptık. Vay sen misin anlaşma yapan, hemen hepsi bir araya gelip, bizi boşa düşürmek istiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye, Akdeniz'de doğalgaz aramasın, enerji de dışa bağımlı olsun. Böyle bir durum olamaz, bunu kabul edemeyiz. Birileri gidip taşeron örgütler üzerinden Libya'da hükümranlık alanı oluşturmaya çalışırken, Türkiye meşru Libya hükümetinin talebine kayıtsız mı kalacaktı? Buna dış güçlerin ses çıkarmasını elbette anlıyoruz. Ancak içimizden karşı çıkanları anlamak mümkün değil. Onu da milletimizin basiretine bırakıyoruz artık. Bunlar devlet aklından da millet bilincinden de tarih şuurundan da habersizler. Bu durumda olanların, sırtını güneşe dönüp de gölgesinden başka bir şey görmeyenlerden farkı olamaz. Bizim yönümüz belli, niyetimiz halis. Daima milletimizin aydınlık geleceğinin mücadelesi içindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu bilinç ve inançla yolumuza devam ediyoruz."

'ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINA HİZMET GÖTÜRÜP ESER İNŞA ETTİK'

İçerde ve dışarda yola kararlılıkla devam etmenin tek şartının milletin desteği olduğunu söyleyen Bakan Mehmet Cahit Turhan, "O nedenle sizlere çok büyük işler düşüyor. Allah'a hamdolsun, başta Yalova'mız olmak üzere ülkemizin dört bir köşesine yapmadığımız hizmet, inşa etmediğimiz eser kalmadı. Hizmetten, eserden yanı alnımız ak, başımız dik. Bakınız dünya güzeli Yalova'mızın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 11 milyar 642 milyon TL yatırım yaptık. Osmangazi Köprüsünü kazandırarak Yalova’yı İstanbul’a adeta kapı komşusu yaptık. Yalova'yı gemi inşa sanayi merkezlerinden biri haline getirdik" dedi.

