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  4. Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (4)

Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 19:21 | Son Güncelleme

BAKAN TURHAN, GENÇLERLE BULUŞTU Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Yalova İlçe Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

BAKAN TURHAN, GENÇLERLE BULUŞTU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Yalova İlçe Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Burada gençlerle sohbet eden Bakan Turhan, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Bir parti üyesinin, "AK Parti hükümetlerinden önce neden bu denli yatırımlar yapılmıyordu?" sorusunu cevaplandıran Bakan Turhan şunları söyledi;
“Ülkenin menfaatleri adına yapılan yatırımların zamanında gerçekleşmesi için iyi bir zamanlama, iyi bir planlama, doğru bir proje ve sağlıklı bir iş programıyla birlikte ülkenin imkanlarının kaynaklarının kabiliyetlerinin verimli bir şekilde kullanılarak hizmete dönüştürülmesi gerekir. Bu süreç içerisinde özellikle AK Parti iktidarından önceki süreci şöyle bir irdeleyelim. 2001 yılı öncesi çok sık değişen hükümetler, koalisyonlar ve birbirleriyle uyumsuz olarak kurulan hükümetlerin yatırımları günlük oluyordu. Temel atalım, vatandaşa vaat ettiğimiz bazı hizmetler, bazı projeleri bir temel atalım da ondan sonrası Allah kerim anlayışla gidiyorlardı. Hükümet programlarında hangi alanda ve sektörde hangi yatırımları yapacağını ve bunun kaynaklarının nereden ve nasıl temin edileceğini, bunu ülke insanına yani milletimize ne gibi hizmetler vereceğini, ne gibi kazanımlar sağlayacağının açıklanması lazım. Vatandaşlar, verdikleri vergilerin karşılığını ister ama geçmişte bu yatırımların hepsi geçici ve aldatmacadan öteye gitmedi. Biz iktidara geldikten sonra kaynakları bol bir ülke mi bulduk? Hayır değil. Biliyorsunuz IMF’ye borcumuz vardı. Ülke borç içerisindeydi. Rezervlerimiz yetersizdi ama ülke samimiyetle, azimle, gayretle biz iktidara geldiğimizde öncelikle ülkemizin ulaşım altyapısını hızlı bir şekilde ülkenin her bölgesine yeterli seviyede hizmet edeceğiz diye acil eylem planıyla işimize başladık. Buna köy yolları da dahil. Ülkemizin her bölgesinde ulaşım, sağlık, enerji ve eğitim yatırımları yapıldı ve bu bölgelerde bu altyapı üzerine özel sektörün de turizm, tarım, sanayi amaçlı yatırımları teşvik edildi. Ülkede sağlanan güven ve istikrar sayesinde biz bu ülkede birçok büyük proje gerçekleştirdik.”
Bakan Turhan, bu programının ardından Yalova'daki ziyaretlerini tamamladı ve Ankara'ya yola çıktı.

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/YALOVA,(DHA)
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