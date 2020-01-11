HABER
  4. Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz(2)

Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz(2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

BAKAN TURHAN YALOVA VALİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bölgede bulunan tersaneler hakkında bilgi aldı.

BAKAN TURHAN YALOVA VALİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bölgede bulunan tersaneler hakkında bilgi aldı. Ardından Altınova Belediyesi’nde Belediye Başkanı Metin Erol ile bir araya gelen Bakan Turhan, daha sonra Yalova Valiliği’ni ziyaret etti. Burada Vali Muammer Erol ile kentte yapılan çalışmalar hakkında görüşen Bakan Turhan, Yalova’nın geçtiğimiz yıl ihracat şampiyonu olmasına dikkat çekti.
'TERSANELER YALOVA İÇİN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI'
Tersanelerin kente ciddi anlamda değer kattığını dile getiren Bakan Turhan, “Bu bölgede 30’a yakın tersanede 24 bin 500 insanımız istihdam ediliyor. Burada üretilen gemilerin birçoğu yurt dışına ihraç ediyor. Bu önemli bir gelir kaynağıdır. Bildiğiniz gibi bu yıl Yalova ilimiz ihracat artışında Türkiye şampiyonu oldu. Bunun en önemli nedenlerinden biri de tersanecilik hizmetleridir. Tabii Yalova aynı zamanda tarım, sanayi ve turizm kentidir. Dolayısıyla da Yalova’daki deniz ulaşımı karayolu ulaşımıyla ilgili devam etmekte olan projelerimiz var. İnşallah bunları da önümüzdeki yıllarda yatırım programı içerisinde öncelik durumuna göre sırasıyla hayata geçireceğiz” dedi.

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/YALOVA,(DHA)
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
Irak Başbakanı Abdulmehdi, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştüIrak Başbakanı Abdulmehdi, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter’i bu ikna etmeleridir”Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter’i bu ikna etmeleridir”
1/

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Libya'daki gelişmelerle ilgili flaş açıklama

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayında soruları yanıtladı

Tunç Soyer'den dikkat çeken 'Başkanlar WhatsApp grubu' açıklaması

Son dakika: MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.