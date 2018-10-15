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Bakan Turhan "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"nde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 16:18 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3.

Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 3. Havalimanında düzenlenen “Hedef 2023 Büyük Türkiye” zirvesine katıldı. Zirvenin “İletişim ve Taşımacılık” başlıklı panelinde bir konuşma yapan Bakan Cahit Turhan, “Son 3 yüzyıla bakacak olursak, milletimizin dünya sahnesinde, Milli Mücadele döneminin ardından ilk defa bu kadar çok dikkat çektiğine, bu kadar çok konuşulduğuna ve bu kadar merak uyandırdığına tanık olursunuz. Bununla bir yandan övünürken, diğer yandan da rabbimize şükretmeliyiz. Hükümetlerimiz 16 yılda resmen tarih yazdı. Son haftalardaki küresel saldırının sebeplerinin başında da işte bu 16 yıllık başarının yattığından kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz bizimle ve her şeyin farkında. Bu millet bize güveniyor, biz de milletimize güveniyoruz” dedi. “HAVAYOLLARIMIZI BİR YILDA 195 MİLYON KİŞİ KULLANIYOR” Bakan Turhan, “16 yılda; ulaşım, altyapı, taşımacılık ve iletişim için 500 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. Dün insanımız için hayal olan pek çok ulaşım ve bilişim hizmeti bugün gündelik hayatın vazgeçilmezi oldu. Yılda ortalama 1.500 kilometreye yakın bölünmüş yol yaparak Türkiye’nin bölünmüş yol ağını 26 bin 200 kilometreye çıkardık. Havacılıkta yeni bir çığır açtık, yaptığımız yatırımlarla havacılıkta dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduk. Düne kadar birkaç milyon kişinin kullandığı havayollarımızı bir yılda 195 milyon kişinin kullanıyor” şeklinde konuştu. 4 KATINA ÇIKACAK Turhan, “Yapılan çalışmalarda ulaşıma olan talebin 2023 yılına kadar en az bir kat daha artacağı, 2050 yılına kadar ise 4 kat büyüyeceği öngörülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, oluşması beklenen bu talebin zamanında ve üstün kalitede karşılanmasını planlıyoruz. 2023 yılına ulaştığımızda; ulaşım ve haberleşmenin tüm ayaklarında vatandaşlarımızın güvenli, konforlu, ekonomik ve hızlı… her türlü ihtiyaca cevap verebilecek alt yapıyı kurmak istiyoruz” diye konuştu. Bakan Turhan, “12 bin 710 kilometre olan demiryolu uzunluğunu 25 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte milli yüksek hızlı trenini kendisi üreten, lojistik merkezlerle ülkesinin rekabet kabiliyetini güçlendiren bir Türkiye hedeflemekteyiz” dedi. Turhan, “2023 yılına kadar tüm illerimizi birbirine bölünmüş yollarla bağlamış ve bölünmüş yol ağını 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflemekteyiz” diye konuştu. YOLCU SAYISI 350 MİLYONA ÇIKACAK Bakan Turhan, şöyle devam eti: “2023 yılına kadar şu an 55 olan havalimanı sayımızı 65’e; yolcu sayısını ise 195 milyondan 350 milyona çıkartacağız. 2023 vizyonumuz içerisinde en çok önem verdiğimiz konulardan biri de bilgi ve iletişim sektörü. Keza 16 yılda yaptıklarımızla Türkiye, bu bilişim çağında küresel bir oyuncu olmuş durumda. Yakında 5G geliyor… Alt yapı çalışmalarına hız verdik. 5G teknolojisi ile sağlıktan tarıma, sanayiden ticarete hayatın her alanında büyük kolaylılar sağlayacağız. Şu anda genişbant abone sayımız 71.8 milyona ulaşmış durumda. E-devlette kullanıcı sayımız 40 milyon, kurum sayımız 473, hizmet sayımız 3.864’e ulaştı. Tüm kamu hizmetlerinin, 2018 yılı sonuna kadar e-devlet üzerinden sunulması yönünde yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. 2023 yılına kadar; Sabit Genişbant Abone Yoğunluğunu, yüzde 14’ten, yüzde 30’a çıkarmayı planlıyoruz. Mobil Genişbant Abone Yoğunluğunu ise yüzde 71’den, yüzde 100’e ulaştıracağız. Gündelik yaşamın vazgeçilmezi teknoloji altyapımızı yerli ve milli olarak büyüteceğiz. Bu hususta yerliliğe ve milliliğe özellikle dikkat ediyoruz. Biz tüm bunları yaparken, özel sektörümüzden de daha fazla taşın altına elini koymasını bekliyoruz.”

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