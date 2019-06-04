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Bakan Turhan, hemşehrileri ile bayramlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

 ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, memleketi Trabzon’da hemşehrileriyle bayramlaştı.

Bakan Turhan, hemşehrileri ile bayramlaştı

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, memleketi Trabzon’da hemşehrileriyle bayramlaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon’da kentlilerle bayramlaştı. Atatürk Alanı’nda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarihi binası önünde hemşehrileriyle bayramlaşan Bakan Turhan, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bayramlaşma etkinliğine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları ve halk katıldı.
Bakan Turhan Ramazan Bayramı’nın huzurlu geçmesini temenni ederek alandan ayrıldı.

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