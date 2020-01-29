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  4. Bakan Turhan, ilk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifi kullandı

Bakan Turhan, ilk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifi kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Eskişehir ziyareti sırasında tasarım ve imalatı TÜLOMSAŞ’a ait olan DE 10000 Milli Dizel Elektrikli Manevra Lokomotifini kullandı.Bir takım ziyaretler ve görüşmelerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, TÜLOMSAŞ’ı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Eskişehir ziyareti sırasında tasarım ve imalatı TÜLOMSAŞ’a ait olan DE 10000 Milli Dizel Elektrikli Manevra Lokomotifini kullandı.
Bir takım ziyaretler ve görüşmelerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, TÜLOMSAŞ’ı ziyaret etti. İlk olarak Ar-Ge Merkezlerini gezen Bakan Turhan, burada yapılan çalışmalardan bilgiler aldı. Daha sonra Lokomotif Fabrikası’na geçen Bakan Turhan, ardından Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezine giderek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından Türkiye’nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifi olan DE10000’i kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, son olarak ilk yerli araba olan Devrim’e binerek fotoğraf çektirdi. Bakan Turhan, TÜLOMSAŞ ziyaretinin ardından Eskişehir Valiliği’ne geçti.

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