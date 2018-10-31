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Bakan Turhan: İstanbul artık dünyanın bir havacılık merkezi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ”Ülkemiz insanı da başka ülkelere gidecek.

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ”Ülkemiz insanı da başka ülkelere gidecek. İstanbul artık dünyanın bir havacılık merkezi olacak. Sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı yer olacak burası” dedi. Turhan, "Bugün tarihe yeni bir sayfa daha yazılıyor. Ve havacılık tarihinde altın bir sayfayı bu havalimanıyla tarih sayfalarına eklemiş oluyoruz" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı’nda Türk Hava Yolları (THY)’nin Ankara’ya gerçekleştirdiğ ilk tarifeli seferi dolayısıyla havalimanına gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan check-in kontuarına gelerek temsili biletini aldı. Bakan Turhan burada yaptığı açıklamada, ”İstanbul Havalimanından bugün 11.10 uçağıyla Ankara'ya yolcularımız ilk kalkışı yapacaklar. Geleceğimize, büyük Türkiye'ye, zengin, mutlu ve güçlü Türkiye'ye ilk uçuşu şanslı yolcularımız, İstanbul Havaalanı'ndan Ankara'ya yapacak. Bundan sonra İstanbul Havaalanı'ndan dünyanın her yerine, dünyanın her yöresinden insan yolculuk yapacak. Aktarma yapacak, ülkemize gelecek." dedi

“SİVİL HAVACILIK TARİHİ YENİDEN YAZILACAĞI YER”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, şöyle konuştu:

"Ülkemiz insanı da başka ülkelere gidecek. İstanbul artık dünyanın bir havacılık merkezi olacak. Sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı yer olacak burası. Bugün tarihe yeni bir sayfa daha yazılıyor. Ve havacılık tarihinde altın bir sayfayı bu havalimanıyla tarih sayfalarına eklemiş oluyoruz. Hayırlı olsun. Buradan faydalanan insanların, yolculuk yapacak olan tüm insanların mutlu olması, işlemlerini kolay yapması için her türlü tesis düşünüldü. İhtiyaçları giderecek tedbirler alındı. Güvenliğinden tutun, zamanlarını en iyi şekilde, en rahat şekilde kullanmaları için, havalimanına girişten uçağa bininceye kadar, gelen yolcularımızın uçaktan inişinden havalimanından çıkıncaya, hatta evlerine ulaşıncaya kadar gerekli her türlü tedbirler alınmıştır. Burada mekanlar büyük ve rahattır, ferahtır. İnsanların hareket kabiliyetini ve hızını artırmak için her türlü otomasyon sistemleri, güvenlik sistemleri tesis edilmiştir."

“BURADAKI FARKINDALIĞI HERKES GELİP GÖRSÜN”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, İstanbul Havalimanı’nı herkesin gelip görmesi gerektiğini belirterek,"Bugün burada beni üç kişi karşıladı. Biletimi kesmiş, hazırlamışlar. Gelecek olanların bileti hazır bir şekilde bekleyecek ve buradan check-in yaptırdıktan sonra zamanları yoksa en kısa zamanda uçağa ulaşabilecekler. Zamanları varsa mutlu olabilecekleri alışveriş merkezlerinde oturup, çay kahve içebilecekleri kafelerde, dinlenme yerlerinde hatta sanat alanlarında, sergi alanlarında geçirme imkanını bulabilecekler. Bugün heyecanımı maruz görün. Birçok detayı, ayrıntıyı sizlerle paylaşamıyorum ama bunu yaşadıkça insanlar öğrenecek. Buradaki farkındalığı herkesin gelip görmesini isterim. Bizim insanımız ülkesiyle, memleketiyle, iktidarıyla bir kez daha gurur duyacak." dedi.

(FOTOĞRAF)

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