Bakan Turhan: İstanbul artık dünyanın bir havacılık merkezi olacak

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ”Ülkemiz insanı da başka ülkelere gidecek. İstanbul artık dünyanın bir havacılık merkezi olacak. Sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı yer olacak burası” dedi. Turhan, "Bugün tarihe yeni bir sayfa daha yazılıyor. Ve havacılık tarihinde altın bir sayfayı bu havalimanıyla tarih sayfalarına eklemiş oluyoruz" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı’nda Türk Hava Yolları (THY)’nin Ankara’ya gerçekleştirdiğ ilk tarifeli seferi dolayısıyla havalimanına gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan check-in kontuarına gelerek temsili biletini aldı. Bakan Turhan burada yaptığı açıklamada, ”İstanbul Havalimanından bugün 11.10 uçağıyla Ankara'ya yolcularımız ilk kalkışı yapacaklar. Geleceğimize, büyük Türkiye'ye, zengin, mutlu ve güçlü Türkiye'ye ilk uçuşu şanslı yolcularımız, İstanbul Havaalanı'ndan Ankara'ya yapacak. Bundan sonra İstanbul Havaalanı'ndan dünyanın her yerine, dünyanın her yöresinden insan yolculuk yapacak. Aktarma yapacak, ülkemize gelecek." dedi