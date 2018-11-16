BAKAN TURHAN İSTANBUL HAVALİMANI AĞAÇLANDIRMA TÖRENİNE KATILDI

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı gibi hayata geçirdikleri projelerde bir ağaç yerine 3 ağaç diktiklerini belirterek, "Ancak burada görevli şirket İGA 1 ağaç yerine 5 ağaç dikme özverisini gösterdi" dedi.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA - Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde “5 yılda 5.000 Hektar Ağaçlandırma Projesinde kapsamında yapılacak ağaçlandırmalar için Karaburun'da düzenlenen hatıra ormanı fidan dikme törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın açılış sürecinden bahsederek, 75 milyon metrekarelik bir alana tesis ettikleri ve etap etap açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Havalimanı'nı dünya sivil havacılık merkezi haline getireceklerini söyledi.

Turhan, "Burada kesilen ağaçların yerine, yaklaşık olarak bana verilen bilgiye göre 2 milyon 300 bin civarında yanlış hatırlamıyorsam, mevzuat gereği bu tür orman varlığının kaldırılması sebebiyle bunun telafi edilmesi gerekiyordu. Orman Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol kapsamında bu tür projelerde, diğer altyapı projelerinde olduğu gibi bir ağaç yerine 3 ağaç dikiyoruz. Ancak burada görevli şirket İGA, bir ağaç yerine 5 ağaç dikme özverisini gösterdi. Bu ağaçlandırma faaliyetini de genellikle projenin tesis edildiği bölgede ağırlıklı olarak yapılması gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bize gösterdiği yerlerde bu ağaçlandırma faaliyetini yapacağız. Sadece bu projelerde değil yaptığımız tüm ulaştırma projelerinde kullandığımız orman alanlarının üç katını tahsis ettik ve ağaçlandırdık. Çünkü ormanlarımız, bizim milli değerlerimiz ve en büyük sermayemiz" diye konuştu.