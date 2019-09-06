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Bakan Turhan: (İstanbul Havalimanı) Bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Hasdal-İstanbul Havalimanı kesimi tünel delme işlemlerinin tamamlanması ve ışık göründü törenine katıldı.

Bakan Turhan: (İstanbul Havalimanı) Bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı (1) 

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Hasdal-İstanbul Havalimanı kesimi tünel delme işlemlerinin tamamlanması ve ışık göründü törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Turhan, İstanbul Havalimanının açılışından bugüne kadar havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşların hiç bir sorun yaşamadığının altını çizerken, "İstanbul Havalimanımız ile ilgili güzel bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle 30 milyon yolcu sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Yolcu sayısı hızla artmaya devam ediyor. Uçulan nokta sayılarını da arttırıyoruz. Bu yıl 6 yeni noktaya da uçmaya başlandı" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Bakan Turhan: (İstanbul Havalimanı) Bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı (1)

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