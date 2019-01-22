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BAKAN TURHAN: (İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA) MART İTİBARIYLA TAMAMLANMIŞ OLACAK (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Tansu Edip GÖKBUDAK- İSTANBUL DHA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Tansu Edip GÖKBUDAK- İSTANBUL DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemleri devam ediyor. Mart itibarıyla inşallah tamamen bitmiş olacak" dedi.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı. Bakan Turhan törende yaptığı konuşmada, "İstanbul Havalimanı idealin, hayalin büyük düşünmenin hayat bulmuş şeklidir. Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla inşallah tamamlanmış olacak. Burası 200 milyon yolcu kapasiteyle dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacak. Bu havalimanı sayesinde İstanbul'umuz. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında bir aktarma, transfer merkezi olacak" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Turhan'ın açıklamaları

-Detaylar

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