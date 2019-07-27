Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Balıkesir’de yeni otoyol inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul-İzmir otoyolunun önümüzdeki günlerde açılacağını müjdeleyen Bakan Turhan, yeni yolun kamu kaynağı yapılmadan yapıldığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni yapılan İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bağlantı noktasında açıklamalarda bulundu. Yetkililerden brifing alan Bakan Turhan, "2010 yılında yapım çalışmaları başladı. 2019 yılına girdik ve tamamlanma aşamasındayız. Yakın günlerde projemizin tamamını hizmete açacağız. Geçtiğimiz yıllarda 201 kilometre ana gövde, 33 kilometre bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılmıştı. Şuan hizmet veriyor. Önümüzdeki günlerde ise 183 kilometre ana gövde, 9 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi hizmete açacağız. Tabi projemizin İstanbul-İzmir uzunluğu 404 kilometre. Bunun 20 km’si proje kapsamı dışında, Bursa çevreyolu kapsamında yapılmıştır. 515 kilometrelik devlet yolunu 404 kilometreye düşürecek otoyol projesidir. Mevcut yol iktidarımızın bölünmüş yol çalışmasında ilk yıllarda 2000’li yılların başında tamamlanarak hizmete alınmış bir projeydi. Ülkemizin gelişmesi büyümesi ve buna bağlı olarak artan trafik hacmini daha güvenli daha konforlu yüksek standartlı yol yapmak için bu projeyi hayata geçirdik. Sürücülerimiz diğer yola göre zaman ve akaryakıt tasarrufunda bulunacaklardır. Şöyle ki, mevcut yolumuz İstanbul-İzmir arasındaki yol 8 buçuk saatte katediliyor. Trafik hızı 40/45 arasında. Yeni yapılan bu 404 kilometrelik bu yol normal şartlar altında İstanbul’dan İzmir’e 3 buçuk saatte ulaşma imkanı olacak. Bu proje için harcanan finansman bu projeyi yapıp işletecek olan görevli şirket tarafından karşılandı. Herhangi bir kamu kaynağı kullanılmamıştır. Burada özellikle önemli proje için kamu kaynağını kullanmadan insanımıza kazandırıldığını belirtmek isterim" dedi.

Bakan Cahit Turhan’a Balıkesir ziyaretinde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Balıkesir Milletvekilleri eşlik etti.

