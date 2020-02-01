HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Turhan İyidere-İkizdere kara yolunda incelemelerde bulundu:

Bakan Turhan İyidere-İkizdere kara yolunda incelemelerde bulundu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:35 | Son Güncelleme

"İl ve ilçe yollarımızın standardını projeli olarak hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz" - "Önümüzdeki dönemde İkizdere ile Sivrikaya'dan Ovit tünelinin girişine kadar olan yerin ihalesini yapıp burayı yüksek standartlı bir yol haline getireceğiz. Burası sadece turizm amaçlı yöresel ihtiyaçların karşılanacağı bir yol olmayacak" - "Sadece belirli şehirlerde ve merkezlerde yaşayan insanlar değil, ülkemizin her bölgesinde kırsal alanda yaşan insanlarımızda yeterli seviyede bu hizmetlerden faydalanma imkanı bulacak"

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Önümüzdeki dönemde İkizdere ile Sivrikaya'dan Ovit tünelinin girişine kadar olan yerin ihalesini yapıp burayı yüksek standartlı bir yol haline getireceğiz. Burası sadece turizm amaçlı yöresel ihtiyaçların karşılanacağı bir yol olmayacak." dedi.

İyidere-İkizdere kara yolunda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, sürdürülen çalışmalarla ilgili yol şantiyesindeki toplantının ardından İkizdere ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Turhan, Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Rize'de de insanlara en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, İyidere, İspir ve Erzurum yolunun geçmişte adeta bir çile yolu olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalarla birlikte yaşanan sorunların en aza indirildiğine işaret eden Turhan, "İyidere'den İkizdere'ye otomobil ile en erken 30 dakikada geliniyordu. Şimdi çok şükür 44 kilometrelik yol 38 kilometreye düşüyor. Dağları, virajları, dere içlerini Allah'a şükür tüneller ve köprülerle, viyadüklerle deldik geçtik." ifadesini kullandı.

Turhan, yaz mevsiminde bölgede trafiğin daha da arttığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Buraya sadece buranın insanı değil, Türkiye'nin her tarafından hatta yurt dışından insanlar geliyor. Bu doğal güzellikleri yayla havasını almak için insanlar geliyor. Biz de onların geliş ve gidişlerini rahatlatmak için ulaşım alt yapısını bölünmüş yol standardında sıcak asfalt olarak yapıyoruz. Ovit tünelini yaptık Kırık tünelini yapıyoruz. Bu kesimler tamamlandıktan sonra önümüzdeki dönemde İkizdere ile Sivrikaya'dan Ovit tünelinin girişine kadar olan yerin ihalesini yapıp burayı yüksek standartlı bir yol haline getireceğiz. Burası sadece turizm amaçlı yöresel ihtiyaçların karşılanacağı bir yol olmayacak. Burası ülkemizin Doğu Karadeniz'deki limanlarını sınır kapılarına bağlayan bir güzergahtır. Bir başka deyişle Güney Asya coğrafyasındaki ülkelerin dünyaya açılan kapısıdır."

Yapılan ve yapılacak yatırımların bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Bakan Turhan, İyidere Lojistik Merkezi ve Limanı'nın ihalesini bu sene yapmayı planladıklarını, projenin hayata geçmesiyle bölgede daha fazla ticari ve turizm trafiği olacağını bildirdi.

Ülkeyi imar etmenin yanı sıra insanların yaşam standartlarını yükseltmek ve hayat kalitelerini artırmayı hedeflediklerini anlatan Turhan, vatandaşlara çağın her türlü teknik imkanlarını kullanabilecekleri bir altyapı hazırlayabilmek için çalıştıklarını da ifade etti.

-"Bu hizmetler bundan sonrada giderek artan bir ivmeyle devam edecek"

Ülkenin her yanında başlayan çalışmaların durmaksızın sürdürüldüğünü belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Sadece İkizdere, Rize ve Doğu Karadeniz'de değil, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz'de, Ege'de ve Marmara'da çalışmalarımız ve yatırımlarımız ekonomik gücümüze paralel olarak artarak devam ediyor. Bu hizmetleri tabii ki gecikmiş olan hizmetler olarak görüyoruz. Bu hizmetler daha erken gelmeliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset sahnesine çıkmasından sonra Türkiye'nin gündemine girmesiyle bu hizmetler hızlı bir şekilde ülkemiz insanına sunulmaya başladı. İnşallah bu hizmetler bundan sonra da giderek artan bir ivmeyle devam edecek. Sadece belirli şehirlerde ve merkezlerde yaşayan insanlar değil, ülkemizin her bölgesinde kırsal alanda yaşayan insanlarımız da yeterli seviyede bu hizmetlerden faydalanma imkanı bulacak."

Bugüne kadar çok sayıda önemli projenin hayata geçirildiğine işaret eden Turhan, "Bölünmüş yollarla şehirlerimiz birbirine bağlandı. Şimdi il ve ilçe yollarımızın standardını projeli olarak hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah bunlar da yapılıp tamamlandığında daha konforlu hayatın olduğu, yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir ülkeyi geleceğe bırakmak arzusu içerisindeyiz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Her gün aynı saatte aynı yere gelip...Her gün aynı saatte aynı yere gelip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
inceleme Rize Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Okulda skandal! Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Hatay'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Sokak köpeği her gün aynı saatte fırına gelip ekmek alıyor

Her gün aynı saatte aynı yere gelip...

Giresun'da ilginç görüntü... Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru bulundu

Nesilleri tehlikede! Böyle görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.