Bakan Turhan İyidere-İkizdere kara yolunda incelemelerde bulundu:

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Önümüzdeki dönemde İkizdere ile Sivrikaya'dan Ovit tünelinin girişine kadar olan yerin ihalesini yapıp burayı yüksek standartlı bir yol haline getireceğiz. Burası sadece turizm amaçlı yöresel ihtiyaçların karşılanacağı bir yol olmayacak." dedi.

İyidere-İkizdere kara yolunda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, sürdürülen çalışmalarla ilgili yol şantiyesindeki toplantının ardından İkizdere ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Turhan, Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Rize'de de insanlara en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, İyidere, İspir ve Erzurum yolunun geçmişte adeta bir çile yolu olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalarla birlikte yaşanan sorunların en aza indirildiğine işaret eden Turhan, "İyidere'den İkizdere'ye otomobil ile en erken 30 dakikada geliniyordu. Şimdi çok şükür 44 kilometrelik yol 38 kilometreye düşüyor. Dağları, virajları, dere içlerini Allah'a şükür tüneller ve köprülerle, viyadüklerle deldik geçtik." ifadesini kullandı.