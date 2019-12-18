Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) Geleneksel Toplantısı'na katıldı. Turhan, ülkelerin gelişiminde en önemli bileşenlerden birinin inşaat sektörü olduğunu ifade ederek, "İnşaat sektörü, kalkınma sürecindeki Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biridir. Çimento, seramik, mobilya, cam sanayi ve lojistik gibi örneklendirilebilecek 150 yan sektörü beslemektedir. Bu nedenle doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye katkı sağlayan inşaat sektörü, ülkemiz ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

'OLAN BİTENİ SEYRETME DÖNEMİ ARTIK GERİDE KALMIŞTIR'

Türkiye'de hem inşaat sektörü hem de ulaşım ve iletişim altyapısı açısından çok önemli ve büyük gelişmeler yaşandığını ifade eden Turhan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yakın tarihin en önemli ulaşım altyapı projelerini hayata geçirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri ve İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri başarıyla bitirerek hizmete verdik. Binlerce kilometre bölünmüş yol, otoyol ve yüksek hızlı tren hatlarını kurduk. Onlarca yeni havalimanı inşa ettik. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki, biz bu yatırımları sadece yol olsun, köprü olsun, fabrika olsun diye ya da seçim malzemesi olsun diye yapmıyoruz. Ortada büyük bir resim var; Güçlü ve büyük Türkiye resmi. Tüm yatırımlar ve ortaya çıkan eserler tek tek bu resme vurulan fırça izleridir. Her adımımızı, atalarımızdan miras kalan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla atıyoruz. 'Hizmet eden izzet bulur' diyoruz. Bu zorlu coğrafyada, milletimiz gibi devletimizi de payidar kılmaya mecburuz. Sıradan bir millet olmadığımız gibi sıradan bir devlet de olmamalıyız. Sıradan olmuş olsaydık, bizi bir kaşık suda boğarlardı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Tek hesaplarını, sıradan olmamız üzerine yapıyorlar. Biz de onların bu hesabını, onların beklemediği yani sıradan olmayan adımlar atarak bozuyoruz. İşte terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyinde yürütmüş olduğumuz operasyonlar, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz, Libya ile yapmış olduğumuz anlaşma, S-400 füzeleri almamız, bunları yapmak zorundaydık. Bizim için olan biteni seyretme dönemi artık geride kalmıştır. Çünkü, dünyanın düzeni artık öyle dönmüyor. Uluslararası düzen çatırdıyor. Uluslararası ticarette, ilişkilerde kopan fırtınaları hepimiz izliyoruz. Kopan fırtına herkesi etkileyecektir, etkiliyor da, işte bu fırtınadan güçlü milletler ve güçlü devletler en az zayiatla çıkacaklardır" diye konuştu.