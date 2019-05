Bakan Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünün iftarına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünün düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları çalışanları ile iftar sofrasında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Turhan, “Şehr-i Ramazan’ın ilk günlerini idrak ediyoruz. Biliyorsunuz Ramazan sabır ayıdır Yardımlaşmanın, paylaşmanın ayıdır. Tıpkı şu an olduğu gibi kardeşliği ve dostluğu iliklerimize kadar hissettiğimiz kutlu zamanlardır. Bizi bugünlere kavuşturan ve bizleri biraya getirmek suretiyle muhabbetimize vesile olan Rabbime şükürler olsun. Yine Rabbime şükrediyorum ki beni de sizlerin bir mensubu yaptı yani karayolu ailesinin mensubu. Bizler, büyük bir aileyiz. Biliyorsunuz aile olmak kolay değildir. Aile olmak, kelimenin tam anlamıyla eşsiz bir hazinedir. Ve hiçbir sıcaklık ailenin verdiği sıcaklığı veremez. Birbirimize karşı bu sıcaklığımız olmasa, birbirimizden bu enerjiyi almasak bu denli büyük işler yapabilir miydik? Yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz, tünel yapıyoruz Geçmişten gelen köklü aile ruhumuz olmasa, bunları yapabilir miyiz? Aile kendiliğinden olunmaz, o ruh kendiliğinden yakalanmaz, o yüksek hedeflere durduk yere kenetlenilmez. Her şeyden önce biz inanıyoruz. Neye inanıyoruz. Milletimizin ve ülkemizin necipliğine, yani eşsizliğine, yüceliğine, güzelliğine. İşte buna inandığımız için işimizi ibadet aşkıyla yapıyoruz. Biliyorsunuz bizim inancımızda yoldaki taşı kaldırıp atmak yani yolu açmak, yolu engelsiz hale getirmek sadakadır. Allah’ın izniyle bizler, taşı yoldan almanın ötesinde, yolun kendisini yapıyoruz, tünellerle dağları deliyoruz, köprülerle denizleri aşıyoruz. Ve tüm bunları ibadet aşkıyla, vatan, millet aşkıyla yapıyoruz. Allah sizlerden razı olsun, ebediyete intikal eden karayolcu kardeşlerimizin mekanı cennet olsun” dedi.

“Yapılamayanları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülke tarihinde ulaştırmada şimdiye kadar yapılmayanları yaptıklarını söylen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, “Yapılamayanları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Büyük hedeflerimiz ve ideallerimiz vardı, bunları çok şükür sizlerle birlikte gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Karayollarında yapılanlar hepimiz için birer gurur kaynağıdır. Bugün Türkiye’nin her tarafında Bölgelerde, Şubelerde, Şantiyelerde görev yapan binlerce on binlerce arkadaşımızın, yüklenicimizin, altyüklenicimizin bu projelerin gerçekleştirilmesinde ciddi katkıları var. Bu vesileyle siz değerli Karayolcu arkadaşlarıma; yollarımızın planlanmasından projelendirilmesine, yapımından bakımına, işaretlenmesine kadar verdiğiniz emek için teşekkür etmek istiyorum. Ancak yükümüz ağır bir yük. Ülkemizin uzun vadeli hedefleri yakalamasında gerekli olan altyapıyı gerçekleştirmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Hem mevcut projeleri başarıyla bitirecek hem de yeni projeleri hayata geçireceğiz. Çalışmalarınızda maddi ve manevi desteğimiz konusunda tereddüt yaşamayın. Emin olun ki kaynak temini için elimizden gelen her imkân seferber edilecektir. Ancak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu kaynaklarının efektif kullanımı konusunda azami dikkat göstermenizi özellikle istirham ediyorum. Özellikle ülkemiz için en faydalı projeleri seçilmesi ve ihaleden sonra proje değişikliği yapılmaması hususuna çok dikkat edilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da, yemeğinin ardından ramazan münasebetiyle çalışanları ile birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.