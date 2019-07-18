Bakan Turhan: Kıta sahanlığımızda sondaj faaliyetleri yürütmek hakkımız

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Denizlerimizde liman yapmak ne kadar hakkımız ise, egemenlik haklarımızdan kaynaklı kıta sahanlığımızda sondaj faaliyetleri yürütmek de o kadar hakkımızdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bakanlık binasında gerçekleştirilen 'Yeşil Liman Sertifika Töreni'ne katıldı. Bakan Turhan, "Bu coğrafyadaki bin yıllık mazimizle yoğrulan denizci kimliğimiz, bize hep şunu göstermiştir; denizde ne kadar var isen, denizlerine ne kadar sahip, yani hakim isen, ülkene de o kadar hakimsin demektir" dedi. Bu doğrultuda Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değinen Bakan Turhan, "Egemenlik haklarımıza rağmen kopartılan fırtınaları görüyorsunuz, altıyla üstüyle, Akdeniz birilerinin ne arka bahçesidir ne ön bahçesi. Ülkelerin sınırları, egemenlik hakları ve uluslararası çerçeveler belli. Buna rağmen bize, 'orada ne işiniz var' deme cüretinde bulananlara, tek kelimeyle 'hadi oradan' deriz, diyoruz da. Bizim için tek bir çakıl taşımız ne kadar kıymetli ve vazgeçilmez ise, bir damla deniz suyumuz da o kadar kıymetli ve vazgeçilmezdir. Denizlerimizde liman yapmak ne kadar hakkımız ise, egemenlik haklarımızdan kaynaklı kıta sahanlığımızda sondaj faaliyetleri yürütmek de o kadar hakkımızdır" dedi.

'2018 YILINDA TÜRK LİMANLARIN EKONOMİYE KATKISI 4,5 MİLYAR'

Bakan Turhan, uluslararası deniz ticaretinin, 2017 yılında yüzde 4'lük bir büyümeyle son 5 yılın en hızlı büyümesini yakalayarak, 2018 yılsonu itibarıyla 11 milyar tona ulaştığını kaydetti. Turhan, yaklaşık 17 trilyon dolar olan dünya ticaretinin 10 trilyon dolarlık bölümünün deniz yoluyla gerçekleştiğini belirterek, "Ülkemize baktığımızdaysa, denizciliğimizin ekonomik büyüklüğünün 18 milyar doları aştığını görüyoruz. Denizcilik sektörümüz, ilgili ve ilişkili alanlarla birlikte 1 milyona yakın istihdama sahiptir. Denizcilik sektörünün toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki ekonomik payı yüzde 2,4'tür. 2018 yılında Türk limanlarının ekonomiye katkısı ise yaklaşık 4,5 milyar dolardır. Denizyoluyla gerçekleştirilen dış ticaret taşımaları 2003 yılında 149 milyon ton iken, 2018 yılında 328 milyon tona ulaşmıştır. Ülkemizin toplam dış ticareti içerisindeki denizyolunun parasal değer olarak payı, 238 milyar dolara yükselmiştir" diye konuştu.

'YEŞİL LİMAN PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK'

Bakan Turhan, Yeşil Liman Projesi'nin önemine de değinerek, "Çevrenin korunması ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde gelişimlerini sağlayabilmeleri için kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademik çevreler ve özel sektör gibi toplumun tüm kesimlerinin katkı sağlaması büyük önem arz etmektedir. Biz, öncü olup Yeşil Liman Projesini, bunun için hayata geçirdik. Amacımız; limanlarımızın çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında, etkin yönetim bilincinin oluşmasını sağlayarak, uluslararası rekabet gücünü artırmaktır. Limanlarımızın altyapıları, bu noktada büyük ehemmiyet arz ediyor" şeklinde konuştu.

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