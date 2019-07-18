Bakan Turhan: Kıta sahanlığımızda sondaj faaliyetleri yürütmek hakkımız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Denizlerimizde liman yapmak ne kadar hakkımız ise, egemenlik haklarımızdan kaynaklı kıta sahanlığımızda sondaj faaliyetleri yürütmek de o kadar hakkımızdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bakanlık binasında gerçekleştirilen 'Yeşil Liman Sertifika Töreni'ne katıldı. Bakan Turhan, "Bu coğrafyadaki bin yıllık mazimizle yoğrulan denizci kimliğimiz, bize hep şunu göstermiştir; denizde ne kadar var isen, denizlerine ne kadar sahip, yani hakim isen, ülkene de o kadar hakimsin demektir" dedi. Bu doğrultuda Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değinen Bakan Turhan, "Egemenlik haklarımıza rağmen kopartılan fırtınaları görüyorsunuz, altıyla üstüyle, Akdeniz birilerinin ne arka bahçesidir ne ön bahçesi. Ülkelerin sınırları, egemenlik hakları ve uluslararası çerçeveler belli. Buna rağmen bize, 'orada ne işiniz var' deme cüretinde bulananlara, tek kelimeyle 'hadi oradan' deriz, diyoruz da. Bizim için tek bir çakıl taşımız ne kadar kıymetli ve vazgeçilmez ise, bir damla deniz suyumuz da o kadar kıymetli ve vazgeçilmezdir. Denizlerimizde liman yapmak ne kadar hakkımız ise, egemenlik haklarımızdan kaynaklı kıta sahanlığımızda sondaj faaliyetleri yürütmek de o kadar hakkımızdır" dedi.