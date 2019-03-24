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Bakan Turhan, Kitap Fuarı’nı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Kitap Fuarı’nı gezdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 6.

Bakan Turhan, Kitap Fuarı’nı gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Kitap Fuarı’nı gezdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez gerçekleştirilen Trabzon Kitap Fuarı şenliğini ziyaret etti.
Bakan Turhan ve beraberindekilere Kitap Fuarı hakkında bilgi veren Başkan Gümrükçüoğlu, Karadeniz’in en kapsamlı kitap şenliğini her yıl geleneksel olarak Trabzon’da gerçekleştirdiklerini söyledi. Kitap Fuarı şenliğine 100 yayınevi ve 100 yazarın katıldığını kaydeden Gümrükçüoğlu, "Halkımız bu önemli kültür şölenine yoğun ilgi gösteriyor. Kitap fuarımızda söyleşi programları, imza günleri, paneller düzenleniyor. Kitaplar indirimli olarak halkımıza sunuluyor. Gerçek anlamda kültür ve sanat şehri olan Trabzon’umuzda özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıklarının daha da arttırılması için Kitap Fuarı’nın yanı sıra Kitap Okuma Yarışması gerçekleştiriyoruz. En son gerçekleştirdiğimiz Kitap Okuma Yarışması’na 12 binin üzerinde öğrencimiz katıldı" diye konuştu.
Bakan Turhan ve Başkan Gümrükçüoğlu beraberindekilerle Kitap Fuarı şenliğindeki stantları da ziyaret etti. Bakan Turhan, Trabzon Kitap Fuarı’nın çok önemli bir kitap şöleni olduğunu söyledi. Başkan Gümrükçüoğlu’nu kutlayan Bakan Turhan, "Trabzon farkını her alanda ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Bakan Turhan, Kitap Fuarı’nı gezdi

Bakan Turhan, Kitap Fuarı’nı gezdi

Bakan Turhan, Kitap Fuarı’nı gezdi

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