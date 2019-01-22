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Bakan Turhan konuşurken salondaki hostes fenalık geçirdi

GÜNDEM HABERLERİ  | 22.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreninde konuştu. Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir hostes fenalık geçirdi. Hostese ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı.

Bakan Turhan konuşurken salondaki hostes fenalık geçirdi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir THY hostesi fenalaştı.

TURHAN HEMEN GÖREVLİLERE HABER VERDİ

Hostesin fenalaştığını gören Turhan konuşmasını keserek sağlık ekiplerine haber verdi.

Bakan Turhan konuşurken salondaki hostes fenalık geçirdi

İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞLARI YAPTI

O sırada hostese çevredekiler ve hostes arkadaşları müdahale de bulundu.

Hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Bakan hostes Mehmet Cahit Turhan THY

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