Bakan Turhan konuşurken salondaki hostes fenalık geçirdi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması sırasında salonda bulunan bir THY hostesi fenalaştı.

TURHAN HEMEN GÖREVLİLERE HABER VERDİ

Hostesin fenalaştığını gören Turhan konuşmasını keserek sağlık ekiplerine haber verdi.

İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞLARI YAPTI

O sırada hostese çevredekiler ve hostes arkadaşları müdahale de bulundu.

Hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)



