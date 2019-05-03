Bakan Turhan: PTT dünyada yaşanan dijital dönüşüme ayak uydurmayı başarmıştır

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL(DHA)-TÜRKİYE Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasında Dünya Posta Birliği'nin (UPU) Ecom@Afrika Projesi kapsamında "E-Ticaret İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

İmza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohamed Anouar Maarouf, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Dünya Posta Birliği (UPU) Genel Sekreteri Bishar Hüseyin ve Tunus Posta İdaresi Üst Yöneticisi Jawher Ferjaoui katıldı.

İmza töreninde konuşan Bakan Turhan, "Türkiye ve Afrika arasındaki tarihi ilişkilerin geliştirilmesine verdiğimiz önem çerçevesinde son yıllarda önemli adımlar attık. Bildiğiniz gibi Türkiye 2005 yılında Afrika Birliği nezdinde gözlemci üye statüsü aldı. 2008 yılında ise Afrika Birliği, Türkiye'yi Afrika'nın stratejik ortağı olarak kabul etti. Böylece ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı olarak sağlam bir irade ortaya konmuş oldu. Ortaya konan bu iradenin uygulamaya yansıtılması için işbirliği temelinde önemli mesafeler alınmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla üst düzeyde birçok ziyaret gerçekleştirilmiş, ortak iş forumları düzenlenmiştir. İşbirliğimizi geliştirmek adına ortaya konan bu ortak irade neticesinde ticaret hacmimizde kayda değer artış gerçekleşmiştir. Ticaret hacmimiz yaklaşık dört katına çıkarak, 20 milyar Dolar'ı aşmıştır. Diğer taraftan ülkemiz 2013 yılı itibariyle Afrika Kalkınma Bankası'na üye olmuştur. Ülkemizin, Afrika ülkeleriyle bağlantısını ve ulaşım imkanlarını geliştirmek, karşılıklı işbirliğine giden yolları kolaylaştırmak adına da önem adımlar attık. Bu kapsamda THY'nin Afrika uçuşlarının sayısının artırarak, 33 ülkede yaklaşık 53 noktaya sefer düzenlemeye başladık." dedi.