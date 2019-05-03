Bakan Turhan: Ptt Dünyada Yaşanan Dijital Dönüşüme Ayak Uydurmayı Başarmıştır

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasında Dünya Posta Birliği'nin (UPU) Ecom@Afrika Projesi kapsamında "E-Ticaret İş Birliği Anlaşması" imzalandı. İmza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohamed Anouar Maarouf, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Dünya Posta Birliği (UPU) Genel Sekreteri Bishar Hüseyin ve Tunus Posta İdaresi Üst Yöneticisi Jawher Ferjaoui katıldı. İmza töreninde konuşan Bakan Turhan, "Türkiye ve Afrika arasındaki tarihi ilişkilerin geliştirilmesine verdiğimiz önem çerçevesinde son yıllarda önemli adımlar attık. Bildiğiniz gibi Türkiye 2005 yılında Afrika Birliği nezdinde gözlemci üye statüsü aldı. 2008 yılında ise Afrika Birliği, Türkiye'yi Afrika'nın stratejik ortağı olarak kabul etti. Böylece ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı olarak sağlam bir irade ortaya konmuş oldu. Ortaya konan bu iradenin uygulamaya yansıtılması için işbirliği temelinde önemli mesafeler alınmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla üst düzeyde birçok ziyaret gerçekleştirilmiş, ortak iş forumları düzenlenmiştir. İşbirliğimizi geliştirmek adına ortaya konan bu ortak irade neticesinde ticaret hacmimizde kayda değer artış gerçekleşmiştir. Ticaret hacmimiz yaklaşık dört katına çıkarak, 20 milyar Dolar'ı aşmıştır. Diğer taraftan ülkemiz 2013 yılı itibariyle Afrika Kalkınma Bankası'na üye olmuştur. Ülkemizin, Afrika ülkeleriyle bağlantısını ve ulaşım imkanlarını geliştirmek, karşılıklı işbirliğine giden yolları kolaylaştırmak adına da önem adımlar attık. Bu kapsamda THY'nin Afrika uçuşlarının sayısının artırarak, 33 ülkede yaklaşık 53 noktaya sefer düzenlemeye başladık." dedi. Bakan Turhan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tunus'la imzalayacağımız işbirliği protokolü sayesinde, Ecom@Afrika projesinin diğer Afrika ülkelerine yaygınlaştırılmasını kolaylaştıracak adımı da atmış oluyoruz. Global posta ağının önemli bir oyuncusu olan, sahip olduğu tecrübe ve kurmuş olduğu güçlü alt yapısıyla UPU'nun İdari Konsey Başkanlığını da başarıyla yürütmekte olan posta idaremiz PTT, dünyada yaşanan dijital dönüşüme ayak uydurmayı başarmıştır. Şahsen, PTT'nin E-ticaretin B2C , B2A gibi farklı segmentlerinde platform sağlama, danışmanlık sunabilme kapasitesine sahip PTT'nin e-ticaret alanındaki başarılı faaliyetlerini yürütürken kaydettiği hızlı gelişim ve uluslararası boyuta ulaşan çalışmalarındaki bilgi ve deneyimi, kuşkusuz bu projeye de önemli katkılar sunacaktır. Elbette sadece e-ticaret platformunun kurulması e-ticaret eko sisteminin oluşturulması için yeterli değil. Biz Türkiye olarak sahip olduğumuz coğrafi konumun yanı sıra güçlü hava, kara ve deniz yolu bağlantılarımızın da bu proje için ciddi bir avantaj sağladığını düşünüyoruz. PTT gibi faaliyetleriyle gurur duyduğumuz bir diğer kuruluşumuz olan Türk Hava Yolları, bugün dünyada en çok ülkeye uçuş gerçekleştiren havayolu şirketidir. Diğer taraftan yakın zamanda faaliyete başlayan ve dünyanın en önemli sivil havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı konumu ve kapasitesi ile bu proje için eşsiz bir imkan sağlamaktadır." Bakan Turhan, "Tunus proje kapsamında alt yapı yatırımlarına başlamış durumda, projenin gelişimi için göstermiş oldukları hızlı reaksiyonu takdirle karşılıyoruz. Biz de projenin başarıyla hayata geçmesi ve ilerlemesi için üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yapmayı sürdüreceğiz. Bu anlamda stratejik ortaklığımızın geliştirilmesine bir katkı sağlamak adına Türkiye olarak sahip olduğumuz tecrübe ve alt yapıyı bu projenin kullanımına sunmaktan memnuniyet duyacağımızın bilinmesini isterim" diye konuştu.

