Bakan Turhan, PTT 'nin Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yıldönümü etkinlikleri tanıtım toplantısına katıldı 

Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)-PTT 'nin "Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yıl Dönümü" etkinlikleri tanıtım toplantısı düzenlendi. Sirkeci'deki tarihi posta binasında (Büyük Postane) düzenlenen toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik katıldı.

Bakan Turhan tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Milli Mücadele destanının yazılmasında her bir fert ve kurum gibi Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın da çok önemli vazifeler ifa ettiğini belirterek, teşkilatın vazifesinin, harbin sonucuna doğrudan etki ettiğini söyledi.

Turhan, Mustafa Kemal Atatürk'ün harbin telgraflarla kazanıldığını söylemesinin de bunun en açık delili olduğunu söyledi.

"ETKİNLİKLERİNİN YIL BOYUNCA SÜRECEK OLMASI ÇOK İSABETLİ"

Milli Mücadele yıllarında İstanbul'un işgal altında olduğu dönemde Büyük Postane'deki her memurun başına bir işgal kuvvetinin konulduğunu belirten Turhan, buna rağmen kahraman telgrafçıların bu binadan, Ankara'ya haber göndermenin bir yolunu her zaman bulduğunu söyledi. İletişim gibi çok önemli vazifenin bu tarihi binada binbir güçlük altında gerçekleştirildiğini dile getiren Turhan, kahraman telgrafçıların zorluklar içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri, hatıraları canlı tutmanın öneminden bahsetti. Turhan, PTT'nin Milli Mücadele'nin 100. Yılı anısına hazırladığı zarfın ve pulların tanıtımı için içinde bulunulan tarihi binayı seçmesinin son derece manidar olduğunu belirterek,

"Programın tarihi de bir o kadar manidar; Mustafa Kemal'in Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs. Tüm bunlar için emek veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Benzer programların, yıl boyunca, Milli Mücadele destanının önemli şehirlerinde sergilenecek olması da isabet olmuş. Şahsen tüm bu programların, istiklalimiz ve istikbalimiz için milletçe birbirimize kenetlenmemize katkı sağlayacağı inancındayım. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından PTT tarafından Milli Mücadele'nin 100.yıl dönümüne özel hazırlanan "ilk gün zarfı" tanıtıldı. Zarfların çerçeveletilmiş hali Bakan Turhan ve Genel Müdür Bozgeyik tarafından imzalandı.