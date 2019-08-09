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Bakan Turhan: “Salarha Tüneli gelecek yılın sonunda hizmete girecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

Bir dizi inceleme için Rize’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rize-Artvin havalimanında yaptığı incelemenin ardından Salarha Tüneli inşaatını inceledi.Rize’de yapılması planlanan kentsel dönüşüm için belirlenen revize alan ile şehir merkezini buluşturacak olan Salarha Tüneli’ni inceleyen Bakan Turhan, tünel inşaatının yüzde 80 tamamlandığını ve 2020 sonunda hizmete gireceğini dile getirdi.Bakan Turhan “Salarha Tüneli Salarha Vadisi’ni Rize’nin şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş yani çift tüp tünelle bağlayan bir ulaşım yapısıdır.

Bakan Turhan: “Salarha Tüneli gelecek yılın sonunda hizmete girecek”

Bir dizi inceleme için Rize’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rize-Artvin havalimanında yaptığı incelemenin ardından Salarha Tüneli inşaatını inceledi.
Rize’de yapılması planlanan kentsel dönüşüm için belirlenen revize alan ile şehir merkezini buluşturacak olan Salarha Tüneli’ni inceleyen Bakan Turhan, tünel inşaatının yüzde 80 tamamlandığını ve 2020 sonunda hizmete gireceğini dile getirdi.
Bakan Turhan “Salarha Tüneli Salarha Vadisi’ni Rize’nin şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş yani çift tüp tünelle bağlayan bir ulaşım yapısıdır. Bu yapının Rize’miz için çok büyük önemi vardır. Rize ilimiz Karadeniz Sahilinde deniz ile dağ arasında çok dar bir alanda rahat bir şehirleşme, yapılaşma imkanını zorlayan şehrimiz. Biz Rize şehrimize yeni bir gelişim alanı oluşturmak için, arazi şartları topoğrafik ve jeolojik şartları şehirleşme için daha uygun olan bu Andon vadisini Rize Şehir merkezi ile birleştirip, Rizemiz’e yeni bir gelişme alanı kazandırmak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje hayata geçmesiyle yeni gelişim alanları bu vadide oluşacaktır. Ve yeniden çağdaş şehircilik planlarına uygun bir şekilde, imar planları yapılarak daha yaşam kalitesi ve çevre şartları uygun bir şehirleşme fırsatını yakalamış olacağız. Bu projeyi Allah nasip ederse önümüzdeki yılın sonlarına doğru hizmete açmayı planlıyoruz. Şuanda bu tünelimizin kazı çalışmaları yaklaşık yüzde 80 tamamlandı. Bundan sonraki süreçte bu tünelin mevcut ulaşım akslarıyla entegrasyonunu, bağlantısını sağlayacak kavşakları ve bu tünelin betonlama işlemleri, elektro mekanik işlemleri yapılıp hizmete açmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan: “Salarha Tüneli gelecek yılın sonunda hizmete girecek”

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