*Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Biz gençliğimizde şantiyelerde çalışırken, barakalarda çalıştık. Şimdiki şantiyeler en az dördüncü sınıf otel konforunda olacak. Sıcak suyu olacak, bir odada 3-4 kişiden fazla yatmayacak. İşçiler için konuşuyorum, mühendisler zaten şantiye ortamında kendilerine gerekli konforu sağlıyor"

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera:Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın düzenlediği “Genç Yönetici Okulu-Mega Projelerin Yönetimi" programına katıldı. TÜGVA'nın Eyüpsultan'da bulunan merkezinde düzenlenen programa Bakan Turhan'ın yanı sıra TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de katıldı.

Turhan, programın açılışında yaptığı konuşmasında, “Birileri Müslüman adı altında terörist yetiştiriyor, tüm Müslümanlar teröristtir diye hepimizi yaftalıyorlar. Bir doktor hastanede yanlış tedavi uyguluyor, bütün doktorlar yaftalanıyor. Doğru değil bunlar. Bir kişi bir ahlaki suç işliyor, ailesi, kardeşi, eşi dostu bundan nasibini alıyor. İşimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Üslendiğimiz sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olmamız lazım" dedi.