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BAKAN TURHAN: "ŞANTİYELER EN AZ DÖRDÜNCÜ SINIF OTEL KONFORUNDA OLACAK"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

  *Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Biz gençliğimizde şantiyelerde çalışırken, barakalarda çalıştık.

*Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Biz gençliğimizde şantiyelerde çalışırken, barakalarda çalıştık. Şimdiki şantiyeler en az dördüncü sınıf otel konforunda olacak. Sıcak suyu olacak, bir odada 3-4 kişiden fazla yatmayacak. İşçiler için konuşuyorum, mühendisler zaten şantiye ortamında kendilerine gerekli konforu sağlıyor"

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera:Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)-
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın düzenlediği “Genç Yönetici Okulu-Mega Projelerin Yönetimi" programına katıldı. TÜGVA'nın Eyüpsultan'da bulunan merkezinde düzenlenen programa Bakan Turhan'ın yanı sıra TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de katıldı.
Turhan, programın açılışında yaptığı konuşmasında, “Birileri Müslüman adı altında terörist yetiştiriyor, tüm Müslümanlar teröristtir diye hepimizi yaftalıyorlar. Bir doktor hastanede yanlış tedavi uyguluyor, bütün doktorlar yaftalanıyor. Doğru değil bunlar. Bir kişi bir ahlaki suç işliyor, ailesi, kardeşi, eşi dostu bundan nasibini alıyor. İşimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Üslendiğimiz sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olmamız lazım" dedi.

KANAL İSTANBUL İHALESİ
Bakan Turhan, açılış programının ardından, katılımcılara “Mega Projelerin Tasarımı Sürecinde, Proje Yönetimi" dersini anlattı.
Turhan, salonda bulunanlardan gelen soru üzerine Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak “Bu sene ihaleye çıkacağız, hedefimiz o" dedi.

"BARAKALARDA ÇALIŞTIK"
Turhan, “Biz gençliğimizde şantiyelerde çalışırken, barakalarda çalıştık. Şimdiki şantiyeler en az dördüncü sınıf otel konforunda olacak. Sıcak suyu olacak, bir odada 3-4 kişiden fazla yatmayacak. İşçiler için konuşuyorum, mühendisler zaten şantiye ortamında kendilerine gerekli konforu sağlıyor. İşçimiz de bunu istiyor artık" şeklinde konuştu.

"PROJE ÜZERİNDE DEVAMLI GÖZLERİ VARDIR"
Turhan, “Bizim ülkemizde biliyorsunuz çevreyle ilgili sivil toplum örgütleri bazı projeleri çok yakından takip ederler. Bunların yapılmasını, kötü niyetlilerin geciktirmek için, iyi niyetlilerinde katkı sağlamak için proje üzerinde devamlı gözleri vardır. Bunlarla ilgili konuları takip etmesi için hem iş güvenliği bilimi ki; bu da yasalarımızda 50 kişiden fazla çalışanı olanlar iş güvenliği uzmanı bulundurması gerekiyor. O sizin kendi iç denetiminiz olarak ayrıca iş güvenliği uzmanları, idari kademelerde gelip çalışmalarını yaparlar. Ama buradaki öz denetimi ihmal etmemek lazım. Yaptığımız işin doğru yapıldığını, projesine uygun yapıldığını, hukukuna uygun yapıldığını, maliyetlerine uygun olarak yapıldığını mutlaka bir büyük proje yöneticisi kontrol etmeli" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Bakan Turhan'ın konuşması
- Detaylar

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