HABER

Bakan Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Bakan Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti

SİVAS (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sivas Valiliği'ni ziyaret etti.

Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisindeki Yüksek Hızlı Tren şantiyesindeki incelemenin ardından valilik makamına geçen Turhan, şeref defterini imzaladı.

Vali Salih Ayhan, Bakan Turhan'a Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına hazırlanan pulu takdim etti.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk da Bakan Turhan'a, Sivas ile ilgili hazırlanan kitap setini verdi.

Bakan Turhan, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

PARTNERTükenmiştim!Tükenmiştim!
Fırat’ın incisi Rumkale’deki su sporlarına yoğun ilgiFırat’ın incisi Rumkale’deki su sporlarına yoğun ilgi
Pendik'te otomobil durağa daldı: 4 yaralıPendik'te otomobil durağa daldı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

En Çok Okunan Haberler

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te feci kaza! Otomobil otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Feci kaza! Otobüs durağına böyle daldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Akçakale'de bulunan haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi! Çatışma anları kamerada

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.