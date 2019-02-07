Bakan Turhan, Slovenya Başbakan Yardımcısı Bratuşek ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Slovenya ile hem ekonomik ilişkilerin gelişmesine hem de halkların kültürel anlamda yakınlaşmasına aracılık eden ulaştırma sektöründeki mevcut iş birliğini daha da geliştirmek arzusunda olduklarını bildirdi.

Turhan, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratuşek ile bakanlıkta bir araya geldi.

İki ülke arasında siyasi açıdan ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirten Turhan, Slovenya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini destekleyen dost bir ülke olduğunu söyledi.

Turhan, 2017'de ikili ticaret hacminin yaklaşık 1,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini, gelecek dönemde Slovenya ile olan ticaret hacminin daha da artacağına yürekten inandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Hem ekonomik ilişkilerin gelişmesine hem de halkların kültürel anlamda yakınlaşmasına aracılık eden ulaştırma sektöründeki mevcut iş birliğini daha da geliştirmek arzusundayız. Slovenya, Avrupa'ya uluslararası taşımacılık yapan taşımacılarımızın transit geçiş ülkesi olarak sıklıkla kullandığı bir konumdadır. Bugün sayın meslektaşımla ulaştırmanın tüm alt sektörlerindeki mevcut ilişkilerimizi değerlendirip, aynı zamanda ilişkilerimizi daha da geliştirebilme noktasında neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Gelecek dönemde sektörümüz açısından imzalayabileceğimiz hukuki metinler hakkında önerilerimizi kendilerine ileteceğiz, görüş alışverişinde bulunacağız."