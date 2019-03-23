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Bakan Turhan, Tonya’da AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon’un Tonya ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı.Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Trabzon’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan sabah saatlerinde muhtarlara yaptığı toplantı sonrasında Tonya ilçesine giderek burada AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını gerçekleştirdi.Açılış konuşmasında yaptıkları ve yapacak oldukları projelere değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ‘’Biz İstanbul Boğazına 3 tane geçiş yaptık.

Bakan Turhan, Tonya’da AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon’un Tonya ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Trabzon’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan sabah saatlerinde muhtarlara yaptığı toplantı sonrasında Tonya ilçesine giderek burada AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını gerçekleştirdi.
Açılış konuşmasında yaptıkları ve yapacak oldukları projelere değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ‘’Biz İstanbul Boğazına 3 tane geçiş yaptık. Yeni projelerimiz de var. Kanal İstanbul’u yapacağız. Bu hizmetlerin çoğu bu ülkede artık bütçeyi iyi yöneten, ülkeyi iyi yöneten, zamanı iyi yöneten, vakit nakittir diyen, durmak yola devam diyen bir anlayışla beraber yapıldı. Türkiye büyüyecek, Türkiye güçlenecek bizim insanımız hak ettiği yaşam standardına, hayata ulaşacak. Bizim insanımız atalarımızın bize mirası olan bu ülkeyi imar edip en iyi şekilde insanımızın hayatını sürdürmesini sağlayacak hizmetleri yapacağız’’ dedi.
Ülkeye diz çöktürmeye çalışanlara en büyük dersin verileceği bir seçim olduğunu ifade eden Bakan Turhan, ‘’Bizi tehdit edenlerin bu coğrafyada Avrupa ve Avrasya’nın kalbinde güçlü bir Türkiye istemeyenlerin bizi çökertmek için yaptıkları terör saldırılarıyla, ekonomimizi çökertmek için yaptıkları saldırılarla yurt içindeki iş birlikçileriyle, oluşturdukları hain örgütlerle bu ülkeye diz çöktürmeye, kendilerine itaat ettirmeye çalışanlara en büyük dersin verileceği bir seçimdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin izni olmadan karar alınamayacağını, racon kesilemeyeceğini bu millet bir kere daha 31 Mart’ta tüm dünyaya haykıracaktır. Bir daha bu millete kefen biçilemeyeceğini, bu milletin önünde duramayacağını sizler göstereceksiniz. Birilerine bağlı, birilerinin koyduğu kuralları uygulayan, verdiği mesajları milletine dayatan bidon kafalı, göbeğini kaşıyan, tüküren sürü gibi bakan siyasetçileri artık siyasetin çöplüğüne atmıştır’’ diye konuştu.

Bakan Turhan, Tonya’da AK Parti Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katıldı

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