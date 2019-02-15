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Bakan Turhan: Trabzon'a yeni ve büyük havaalanı yapılmasını düşünüyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:58 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon'daki konuşmasında, "Havaalanımızın yolcu kapasitesi, giderek, artıyor.

Bakan Turhan: Trabzon'a yeni ve büyük havaalanı yapılmasını düşünüyoruz

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon'daki konuşmasında, "Havaalanımızın yolcu kapasitesi, giderek, artıyor. Trabzon'a, söz vermiş olmayayım; ama daha yeni ve büyük bir havaalanı yapılmasını ekibimizle birlikte düşünüyoruz. Onun da gelecekte inşallah müjdesini veririz" dedi.
Karadeniz Bölgesi'nde daha önce Rize, Gümüşhane ve Bayburt'u ziyaret edip, yatırımlar ve yürütülen projeler hakkında bilgi alarak, incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, bugün de Trabzon'da esnafi ziyaret etti. Kent sakinlerinin ve esnafın taleplerini dinleyen Bakan Turhan, Kalkınma Mahallesi'nde girdiği fırında çalışanlara 'kolaylık' diledi. Turhan, bu sırada, piştiğini gördüğü ekmekleri kürekle aldı. Fırın çalışanlarının "Yol yapmak mı, ekmek yapmak mı zor?" sorusu üzerine Bakan Turhan, "Gıda işi hepsinden zordur. Telafisi olmaz. Yolun arızası giderilir; ama gıdanın arızası giderilmez" diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, esnaf ziyaretinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne (KTÜ) geçti. Burada düzenlenen 'Mühendislik mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği' konulu foruma katılan Bakan Turhan, salon girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trabzon'a yeni havalimanı yapma düşüncelerinin olduğunu dile getiren Turhan, "Bu konuyu değerlendiriyoruz. Aslında genişletmekten ziyade havaalanımızın yolcu kapasitesi giderek artıyor. Terminaller de yetersiz kalıyor. Trabzon'a, söz vermiş olmayayım; ama daha yeni ve büyük bir havaalanı yapılmasını ekibimizle birlikte düşünüyoruz. Onun da gelecekte inşallah müjdesini veririz" dedi.

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Bakan Turhan: Trabzon'a yeni ve büyük havaalanı yapılmasını düşünüyoruzBakan Turhan: Trabzon'a yeni ve büyük havaalanı yapılmasını düşünüyoruzBakan Turhan: Trabzon'a yeni ve büyük havaalanı yapılmasını düşünüyoruzBakan Turhan: Trabzon'a yeni ve büyük havaalanı yapılmasını düşünüyoruz

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