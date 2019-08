Bakan Turhan, Trabzon'da tartışılan bulvar projesini inceledi (3)

YOLCU TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNİN ERİŞEBİLİRLİĞİ ÇALIŞTAYI'NA KATILDI

Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Çalıştayı'nın 4’üncüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımı ile Trabzon’da Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Burada konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ağustos ayında başlatılan ‘Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi’ni anlattı. 2 yıllık süre zarfında Ulusal Erişilebilirlik Strateji Belgesi ve Eylem Planları için gerekli bilgi ve dokümanların toplandığını kaydeden Bakan Turhan, "Ülkemizin her tarafının ulaşılabilir ve erişilebilir olması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yıldır gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için 20 bin 639 km bölünmüş yol, tüneller ve köprüler yaptık. Bugün toplam 26 bin 740 kilometre bölünmüş yol ile ülkenin her köşesine güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Tüneller sayesinde mesafeler kısaldı, seyahat hızlandı, hemşerilerim Ovit Tüneli sayesinde kışın Erzurum’a gitmeyi dert etmiyor kendine. Ulaşılabilir ve erişilebilir Türkiye için 26 olan havalimanı sayımızı 57’ye çıkardık. Dünyanın en büyük havalimanını hizmete verdik. Havayolu ile seyahat eden vatandaşlarımızın sayısı 34,5 milyondan 210 milyona ulaştı” dedi.

‘KENDİ UYDUMUZU ÜRETEN BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİK’

2022 yılında yerli ve milli uydunun uzaya fırlatılacağını da anlatan Bakan Turhan, “Ulaşılabilir ve Erişilebilir Türkiye için ülkemizin, insanımızın hizmetine Yüksek Hızlı Treni sunduk. Nüfusun yüzde 40’ının yaşadığı 11 şehir bu hizmetten yararlanıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 49 milyon insanımız yüksek hızlı konforda seyahat etti 1889 kilometrenin yapımı ise hâlâ devam ediyor. Ulaşılabilir ve Erişilebilir Türkiye için haberleşmenin hızına hız kattık. Fiber kablo uzunluğumuz 81 bin 304 kilometreden 360 bin kilometreye ulaştı. 2 G, 3 G ve 4.5 G derken 5 G için hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Kendi uydumuzu üreten bir ülke konumuna geldik. Dün kendi yerli milli uydumuzun yapım çalışmalarına nezaret ettim. 2022 yılında kendi yaptığımız milli uydumuzu uzaya fırlatacağız. Ulaşılabilir ve Erişilebilir Türkiye için insanımızın yüzünün tekrar denize dönmesini sağladık. Projeler başlattık. Karasu, Filyos, Kuzey Ege Çandarlı gibi önemli liman tesislerinin yanında 1 milyon amatör denizci projesini her geçen gün artan bir ilgiyle yürütüyoruz" diye konuştu.

‘KALİTELİ HİZMET HER KULLANICIYA EŞİT MESAFEDE OLMAK ZORUNDADIR’

Bütün vatandaşların hizmetlerden eşit olarak yararlanma hakkını teslim etmek için çalıştıklarını kaydeden Bakan Turhan, şöyle devam etti:

"Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi ise bahsetmiş olduğum bütün bu çalışmaları ve ulaşım türlerini de kapsayacak şekilde bütün vatandaşlarımıza erişilebilir ulaşım hakkının tam anlamıyla teslim edilmesi noktasında çok büyük önem taşıyor. Bugün bireysel işlev kısıtlılığı ile sosyal çevre arasında bağlantı olduğu kabul edilmiş bir gerçek. Bir başka deyişle çoğu engelli bireyin kısıtlılık halleri yaşadıkları çevreye de bağlı. Kamuda veya özelde her kurum sunduğu hizmetlerden insanların eşit şekilde yararlanmasını sağlamaktan sorumlu. Ancak bu sorumluluk, göstermelik olmadıkça, sözde kalmadıkça, süreklilik arz ettikçe, belli standartlara uydukça amacına ulaşabilir. Hizmeti sunmak konusunda hiçbir zaman kötü niyet olamayacağını düşünüyorum. Evet, kötü niyet yok ama ihmal olabiliyor. Eksik düşünme olabiliyor. Çoğunluğun hareket kabiliyeti göz önüne alınabiliyor ve çoğunluğun ulaşabildiği bir hizmet ‘tamam’ kabul edilebiliyor. İşte burada en başta bahsettiğim şeye tekrar dönmek istiyorum. Kaliteli bir hizmet görev bilincini ve özeni barındırmak ve mutlaka her kullanıcıya eşit mesafede olmak zorundadır."