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Bakan Turhan, Trabzon’da tepkilere neden olan yol ve tünel inşaatı için “Sabır” istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon’da yapımı süren Kanuni Bulvarı Projesi kapsamında ’Doğal SİT-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescillenen Boztepe’de ormanlık alanda başlatılan ve tepkilere neden olan yol ve tünel inşaatı için Trabzonlular’dan sabır istedi.Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve PTT A.Ş.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon’da yapımı süren Kanuni Bulvarı Projesi kapsamında ’Doğal SİT-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescillenen Boztepe’de ormanlık alanda başlatılan ve tepkilere neden olan yol ve tünel inşaatı için Trabzonlular’dan sabır istedi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve PTT A.Ş. işbirliği ile başlatılan Tarım Kredi Ortak Kart Projesi ile ilgili Trabzon’un Akçaabat ilçesinde düzenlenen etkinlikte Boztepe’deki yol ve tünel inşaatı ile ilgili eleştirilere cevap veren Bakan Turhan, Trabzon’a yapılan önemli yatırımlardan biri olan Kanuni Bulvarı Projesi’nde sabah incelemelerde bulunduğunu hatırlattı. Bakan Turhan “Karayolları ve müteahhit firma yetkilileri ile görüştük. Proje hızlı bir şekilde devam ediyor. Son günlerde medyaya yansıyan bu projenin bazı kesimlerinde Trabzonumuzun görsel güzelliklerinde oluşturduğu çirkinliklerden bahsedildi. Bu tabi herkesin kendi bakış açısı olabilir. Biz geçmişte, bu bölgede biliyorsunuz Karadeniz Sahil Yolu yapıldı. Yapım çalışmaları sırasında bu tür büyük projelerin hepinizin bildiği gibi bazı çevreyle ve ulaşım hizmetleri ile insanların sosyal ve ekonomik yaşantısında günlük yaşantısında bazı eksiklikler demeyelim de sıkıntılar vermiş olabilir. Ama bunlar geçici sıkıntılardır. Geçici olarak insanımızın hayatındaki etkileridir. Bu projemiz tamamlandığında göreceksiniz Trabzonumuza yakışan, Trabzonumuza en iyi şekilde hizmet verecek olan Trabzonumuzun hayatına dokunan, hayatını kolaylaştıran çok güzel bir ulaşım alt yapısı, projesi olacaktır. Biraz sabır, verilen rahatsızlıklara biraz tahammül sizlerden bekliyoruz. Bu proje bittiğinde Trabzonumuzun ana ulaşım akslarına önemli bir proje hizmet daha eklenmiş olacaktır. Yeter ki birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi bozacak güçlerin eline fırsat vermeyelim, çalışalım üretelim, büyüyelim” ifadelerini kullandı.

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