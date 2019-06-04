Bakan Turhan, vatandaşlarla bayramlaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Allah devletimizin birliği ve beraberliği için sınırda savaşan güvenlik güçlerimize güç, kuvvet, başarılar versin. Tüm İslam aleminin, insanlığın bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Bakan Turhan, Atatürk Alanı'nda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarihi binası önünde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Turhan, bayramlaştığı vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ramazan Bayramı'nın huzurlu şekilde geçmesini temenni eden Turhan, "Ramazanı bitirdik, hemşehrilerimizle huzur ve mutluluk içerisinde bayram yapıyoruz. Allah mutluluğumuzu, huzurumuzu, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Devletimizi, gücümüzü daim eylesin. Allah devletimizin birliği ve beraberliği için sınırda savaşan güvenlik güçlerimize güç, kuvvet, başarılar versin. Tüm İslam aleminin, insanlığın bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bayramlaşma törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer de katıldı.

