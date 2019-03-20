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Bakan Turhan: "Yazıklar olsun kirli ittifak peşinde koşanlara"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 21:31 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Yata yata değil yatırım yapa yapa eserler inşa ettik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Yata yata değil yatırım yapa yapa eserler inşa ettik. İnşallah 31 Mart’tan daha güçlü çıkacağız. Bunu bildikleri için kirli ittifaklar devreye sokuyorlar. Yazıklar olsun bu tür ittifaklar peşinde koşanlara" dedi.
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) kuruluşunun 13’üncü yılında Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni gerçekleştirdi. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ödülünün takdim edilmesinin ardından bir konuşma gerçekleştirdi. Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınayan Turhan, "Birileri olaya terör demeye çekinirken milletimiz ve Cumhurbaşkanımız ilk günden tavrını koydu. Büyük devlet, büyük millet, büyük lider olmak böyle bir şey işte. Bölgemizde, çevremizde daha nice benzer durumlar söz konusu. Aslında hiçbiri de tesadüfi olan şeyler değil. Biz, hükümet olarak meseleye ilk günden beri bu geniş perspektiften bakıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Başka türlü yaklaşsaydık, 80 yılda yapılanlardan çok daha fazlasını 16 yıla sığdıramazdık" şeklinde konuştu.

"Günü kurtarmaya yönelik yapmadık"
Bakan Turhan, 16 yıldan beri bölünmüş yollarla, otoyollarla, demiryollarıyla, havaalanlarıyla, limanlarla, genişbant internet otobanlarıyla bir oya işler gibi şehirlerin bir baştan bir başa bayındır kılındığını kaydetti. Hizmetlerin günü kurtarmaya dönük iş yapmak yerine, nesillerimizi yaşatacak dev projeler ortaya koyarak ispatlandığını dile getiren Turhan, "Yaptıklarımız bir tarafa, önümüzdeki bir-iki yıl içinde hizmete girecek projelere baktığımızda, ne demek istediğimiz kolaylıkla anlaşılacaktır. İstanbul-İzmir Otoyolunu bu sene, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunu 9 Eylül 2019’da, Ankara-Sivas hızlı tren hattını 2020’de, Ankara-Niğde Otoyolunu 2020’de, yüzde 100 yerli ve milli uydumuz Türksat 6A’yı 2021’de, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun Malkara Gelibolu Lapseki Kesimini 2022 yılında hizmete sokacağız" diye konuştu.

"Yazıklar olsun"
31 Mart’taki yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Turhan, her bir hizmetin, yerel genel ayrımı yapmaksızın ülkenin yarınlarına yapılmış bir yatırım olarak görüldüğünü aktardı. Turhan, "Bugünlere yata yata değil, yatırım yapa yapa, eserler inşa ederek geldik. Yegane sermayemiz, istikrar ve milletimizin bize olan güvenidir. Sizlerin desteğiyle, inşallah 31 Mart’tan daha güçlü çıkacağız. Bunu bildikleri için de kirli ittifaklar devreye sokuluyorlar. Yazıklar olsun bu tür ittifaklar peşinde koşanlara" dedi.
Programda Bakan Turhan’a kazak çapanı giydirildi.

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