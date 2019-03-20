Bakan Turhan: Yazıklar olsun kirli ittifaklar peşinde koşanlara

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti'nin 31 Mart'taki yerel seçimden daha güçlü bir şekilde çıkacağını belirterek, "Bunu bildikleri için de kirli ittifaklar devreye sokuluyor. Yazıklar olsun, bu tür ittifaklar peşinde koşanlara" dedi.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği'nin (EkoAvrasya) kuruluşunun 13. yıl dönümü nedeniyle, Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni düzenlendi. Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM eski Genel Başkanı Bülent Arınç ve çok sayıda davetli katıldı. Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısını kınayan Bakan Turhan, "Birileri olaya terör demeye çekinirken milletimiz ve Cumhurbaşkanımız ilk günden tavrını koydu. Büyük devlet, büyük millet, büyük lider olmak böyle bir şey işte. Bölgemizde, çevremizde daha nice benzer durumlar söz konusu. Aslında hiçbiri de tesadüf olan şeyler değil. Biz, hükümet olarak meseleye ilk günden beri bu geniş perspektiften bakıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Başka türlü yaklaşsaydık, 80 yılda yapılanlardan çok daha fazlasını 16 yıla sığdıramazdık" diye konuştu.

'OYA İŞLER GİBİ ŞEHİRLERİ BAYINDIR HALE GETİRDİK'

Göreve geldikleri ilk günden beridir, bölünmüş yollarla, otoyollarla, demiryollarıyla, havaalanlarıyla, limanlarla, genişbant internet otobanlarıyla bir oya işler gibi şehirleri bir baştan bir başa bayındır hale getirdiklerini belirten Bakan Turhan, şöyle dedi:

"Yaptıklarımız bir tarafa, önümüzdeki bir-iki yıl içinde hizmete girecek projelere baktığımızda, ne demek istediğimiz kolaylıkla anlaşılacaktır. İstanbul-İzmir otoyolunu bu sene, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunu 9 Eylül 2019’da, Ankara-Sivas hızlı tren hattını 2020’de, Ankara-Niğde otoyolunu 2020’de, yüzde yüz yerli ve milli uydumuz Türksat 6A’yı 2021’de, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunun Malkara Gelibolu Lapseki Kesimini 2022 yılında hizmete açıyoruz."

'BUGÜNLERE YATA YATA DEĞİL, YATIRIM YAPA YAPA, ESERLER İNŞA EDEREK GELDİK'

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, yerel-genel ayrımı yapmaksızın Türkiye'nin geleceğine yapılacak bir yatırım olarak görmek gerektiğini belirten Bakan Turhan, "Bugünlere yata yata değil, yatırım yapa yapa, eserler inşa ederek geldik. Yegane sermayemiz, istikrar ve milletimizin bize olan güvenidir. Sizlerin desteğiyle, inşallah 31 Mart’tan daha güçlü çıkacağız. Bunu bildikleri için de kirli ittifaklar devreye sokuluyor. Yazıklar olsun bu tür ittifaklar peşinde koşanlara" dedi.

Bakan Turhan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Turhan'a Kazak Çapan'ı, plaket ve muska hediye edildi.

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