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Bakan Turhan yemek standında öğrencilere yemek dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 23:18 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon’da üniversiteli öğrencilerle iftar yemeğinden bir araya geldi.

Bakan Turhan yemek standında öğrencilere yemek dağıttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon’da üniversiteli öğrencilerle iftar yemeğinden bir araya geldi. Bakan Turhan yemek standında öğrencilere yemek dağıttı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, memleketi Trabzon’da AK Parti Trabzon Gençlik Kolları tarafından düzenlenen iftar yemeğinde üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Turhan yemek standında öğrencilere yemek dağıttı, ardından öğrencilere hitap etti. Bakan Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Bütün dünyanın bu seçimi takip ettiğini belirten Turhan, “Önümüzde ülkemizin en büyük şehirlerinden olan İstanbul Büyükşehir seçimleri yenileniyor. İstanbul Türkiye’nin ekonomik başkentidir, kültürel başkentidir, dünyanın başkentidir İstanbul. Bütün dünya bu seçimi takip ediyor, biz ülkemizde siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı devam ettirmek için bu belediye başkanlığını almamız lazım. Önümüzde ülkemizin en büyük şehirlerinden olan İstanbul Büyükşehir seçimleri yenileniyor. İstanbul Türkiye’nin ekonomik başkentidir, kültürel başkentidir, dünyanın başkentidir İstanbul. Bütün dünya bu seçimi takip ediyor, biz ülkemizde siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı devam ettirmek için bu belediye başkanlığını almamız lazım. Aslında bu belediye başkanlığı alınmıştır. Bu şehrin 39 ilçesinin 25 ilçesini bizim iktidarımız almıştır. Fakat yapılan incelemeler sonucunda YSK’nın da verdiği kararla bu seçimde bir hata olduğu belgelerle ortaya konmuştur. 10 buçuk milyon seçmeni olan, 8 milyondan fazla insanın oy kullandığı bir seçimde rakamlar öyle kritik hale gelmiştir ki mantıksal olarak da, sayısal olarak da seçimde hile olduğu belgeleriyle açık seçik ortaya konmuştur. Bunları yapanlar ve buna sebep olanlar da yargı karşısına çıkacaktır” dedi.
Trabzonlular üzerinden oyun oynandığını kaydeden Turhan, “Trabzonlular üzerinden bir oyun oynanıyor, Trabzonluların İstanbul’daki sayısı fazladır. Bu nedenle rakibimizi de bir Trabzonlu olarak karşımıza çıkardılar, bunlar bir taktik. Bu ülkede işbirlikçilerin hedeflerini, oyunlarını gerçekleştirmek isteyenlere hemşerimiz de olsa buna aldanmayacağız, kardeşimiz de olsa aldanmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemlidir, bizim partimizi iktidara getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında yaptığımız hizmetlerdir ”diye konuştu.

Bakan Turhan yemek standında öğrencilere yemek dağıttı

Bakan Turhan yemek standında öğrencilere yemek dağıttı

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