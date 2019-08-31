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Bakan Turhan: "Yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolunda 26 günde 2.5 milyon araç geçiş yaptı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren ve 5 Ağustos tarihinde hizmete açılan İstanbul İzmir otoyolundan bugüne kadar yaklaşık 2.5 milyon aracın geçiş yaptığını söyledi.Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin son durumunu yerinde görmek üzere Yozgat’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Akdağmadeni ve Sorgun ilçesindeki hızlı tren şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Turhan: "Yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolunda 26 günde 2.5 milyon araç geçiş yaptı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate indiren ve 5 Ağustos tarihinde hizmete açılan İstanbul İzmir otoyolundan bugüne kadar yaklaşık 2.5 milyon aracın geçiş yaptığını söyledi.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin son durumunu yerinde görmek üzere Yozgat’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Akdağmadeni ve Sorgun ilçesindeki hızlı tren şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Ray serim çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Turhan yaptığı açıklamada, “İstanbul-İzmir otobanı bildiğiniz gibi 5 Ağustos tarihinde Kurban Bayramı öncesinde projenin tamamı hizmete açıldı. Daha önceki yıllarda açılmış olan kesimleri vardı. Şimdi tam olarak hizmet veriyor. Tabi son rakamlar 2 buçuk milyona yakın araç bu yolu kullandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam o güzergahta seyreden insanlara önemli de bir rahatlık sağladı. Ulaşım konforu sağladı. Trafik güvenliği ile seyahat etme imkanı sağladı. Hepsinden önemlisi de zaman tasarrufu sağladı. Darısı diğer projelerin başına hedefimiz önümüzde Ankara-Niğde var, İzmir Çandarlı otoyolları var, bunları da önümüzdeki aylarda hizmete açmış olacağız” dedi.

Bakan Turhan:

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