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Bakan Turhan: Yeni projelerimizde deprem güvenliğini maksimum düzeye taşıyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 13:28 | Son Güncelleme

  ÇALIŞTAYA KATILDI Bakan Cahit Turhan, sabahki programın ardından, 'Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı.

ÇALIŞTAYA KATILDI
Bakan Cahit Turhan, sabahki programın ardından, 'Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı. Bakan Turhan, 2003 yılından bugüne kadar Türkiye'de engelli vatandaşlar için önemli adımların atıldığını söyledi. Bakan Turhan, gar ve istasyon binalarının engellilere uygun hale getirilmesi için platform, rampa, özel gişeler ve engelli yardım noktaları yaptıklarını söyleyerek, "Marmaray ve yüksek hızlı trenlerde engellilere uygun tasarımlar hayata geçirdik. Akıllı telefon veya kameralı bilgisayarı olan işitme engelli vatandaşlarımızın, bir link üzerinden TCDD'den hizmet alabilmelerini sağladık. Engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olan yolcunun sadece kendisi; engellilik oranı yüzde 50 ve üzerinde olan ağır engelli yolcunun da kendisi ve refakatçisiyle ücretsiz olarak seyahat edebilmesine imkân tanıdık" dedi.

'E-DEVLET’TE ENGELLERİ KALDIRMA ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ'
Bakan Turhan, geçen yıl Yüksek Hızlı Tren ana hat bölgesel trenlerde 1,1 milyon engelli vatandaşın yolculuk ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"PTT, müşterilerin hizmetine sunulan PttMatiklerin klavyelerine görme engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun tuş takımı koydu. Yine görme engelli vatandaşlarımız için bazı PttMatiklerin para yatırma, para çekme ve makbuz alma ünitelerinin üzerine Braille alfabesiyle ünite adı yazdık. Bazı PTTMatikleri ortopedik engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun hale getirdik. Bununla birlikte yeni alınan ATM'lere görme engellilere uygun ilave klavye takılması çalışmalarına da başlamış bulunuyoruz. Kullanıcı sayısı 43 milyona yaklaşan e-devlette engelleri kaldırma çalışmaları da yapıyoruz. Bu çalışmamız neticesinde engelli vatandaşlarımız kamu hizmetlerini elektronik ortamda alabilecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan detaylar

-Bakan Turhan'ın konuşması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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