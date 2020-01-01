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  4. Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi

Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.01.2020 00:31 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yeni yıla Bolu Dağı'nda karla mücadele çalışması yapan Karayolları işçileriyle birlikte girdi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yeni yıla Bolu Dağı'nda karla mücadele çalışması yapan Karayolları işçileriyle birlikte girdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yeni yıla sayılı saatler kala Ankara ve Bolu arasında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü Cankurtaran Bakım İşletme Şefliği'ni ziyaret etti. Burada işçilerle bir araya gelen Turhan, daha sonra Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişine geldi. Bakan Turhan'a AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti. Bakan Turhan, Bolu Dağı Tüneli Komuta Kontrol Merkezi'nde tünel işletme şefi Murteza Beşiroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, şunları söyledi:
"İnşallah 2020 yılı ülkemiz, milletimiz, tüm dünya için barış ve huzurun tesis edildiği bir yıl olur. Burada arkadaşlarımız gece gündüz 24 saat bu yollarda seyreden trafiğin emniyetli ve konforlu bir şekilde seyehat etmesini, ulaşım hizmetini sağlamak için azim ve gayretle çalışıyorlar. Ülkemizin her köşesinde ulaşım adına karayolu ulaşımında, deniz ulaşımında, hava ulaşımında, demiryolu ulaşımında 140 bin kişilik ulaştırma ailesiyle bu hizmetleri veriyoruz. Ulaşım ve iletişim hizmeti insanımızın sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli bir hizmet. Bunun kesintisiz bir şekilde verilmesi hayatın kolaylaştırılması adına çok önemlidir. Kar ve buz mücadelesinde karayollarında her türlü tedarikler, ekip ve ekipmanlar, bakım mücadelesinde kullanılan malzemeler refüj mahallerinde temin edilmiştir. Burada mücadele eden kar buz mücadelesi yapan çalışma arkadşlarımız 24 saat bu hizmeti vermektedirler. Amacımız insanımızın hayatında ulaşım hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sağlanmasıdır. Bu yollarda seyahat eden sürücülerimizin araçlarını kışa hazır halde bakımlarını yapmaları önemli. Yola çıkarken tedarikli olmaları ve özellikle seyehat edecekleri güzergah hakkında iklim şartlarını, yol şartlarını ilgili karayollarının sitesinden öğrenmeleri onların menfaatleri icabıdır."
Bakan Turhan ve beraberindekiler daha sonra işçilerle yemek yedi. Yeni yıla Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği'nde giren Mehmet Cahit Turhan daha sonra D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde bulunan Karayolları Bolu Dağı Bakımevi'ndeki işçilerle bir araya geldi.

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