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Bakan Turhan: Zigana Tüneli'nde kazı çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:29 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatıyla ilgili konuştu. Turhan, "Çalışmalar hızla devam ediyor.

Tolga SAĞLAM- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşaatıyla ilgili konuştu. Turhan, "Çalışmalar hızla devam ediyor. Kazı çalışmaları yüzde 65 oranında, betonlama çalışmaları da yüzde 45 oranında tamamlandı" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Trabzon'da yapım çalışmaları sürdürülen Zigana Tüneli ve Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Turhan, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'ndeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Turhan, "Trabzon'da bakanlığımızın yapmakta olduğu bazı projelerin incelenmesi ve gidişatı konusunda bilgi almak üzere şantiyelerimizi ziyaret ettik. İlk önce Trabzon ile Maçka arasındaki bölünmüş yolunun şantiyesine uğradık. Burada, bölünmüş yol çalışmaları önemli ölçüde tamamlamış ancak tabi bu güzergahın Karadeniz Sahil Yolu'nu, Doğu Anadolu Bölgesi'ne ve Doğu komşularımızın sınır kapılarına bağlayan güzergah olması dolayısıyla şehir içinde yaşanan bazı yoğun trafik sorununu çözmek amacıyla bu proje kapsamında sahil bağlantısı ile Trabzon-Gümüşhane-Erzurum koridorumuzun rahatlatılması amacıyla Değirmendere ve Çömlekçi Tüneli çalışmalarını bu projeye dahil ettik. Özellikle Liman ve Değirmendere kavşağında yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla hazırlanan bu projelerimizin çalışmalarını bugün başlatıyoruz. Bu Karadeniz Sahil Yolu'nu kat eden trafik ile şehir içi trafiği önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
Zigana Tüneli projesine ilişkin konuşan Bakan Turhan, "Trabzon ile Gümüşhane arasında yapımı devam eden Zigana Tüneli inşaatımızı da ziyaret ettik. Bu tünelde çalışmalar hızlı devam ediyor. Kazı çalışmaları yüzde 65 oranında tamamlandı ve betonlama çalışmaları da yüzde 45 oranında tamamlandı. Özellikle kış aylarında kar ve buzlu mevsimlerde zaman zaman ulaşımda kesintiye sebep olan bu bölgedeki ulaşımı rahatlatmak amacıyla yaptığımız Zigana Tüneli, tamamlandığında 22 kilometrelik olan kesimin 8 kilometre kısalmasıyla 10-11 kilometreye düşüyor. Önemli ölçüde zaman tasarrufu ve ulaşımda kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Tabi bu yine tünelin hizmete girmesiyle de önemli ölçüde işletme ve yakıt tasarrufu sağlanmış olacak" dedi.
Bakan Turhan, yapımı sürdürülen 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı'nın da tamamlanmasıyla şehir içinde ana yollardaki trafik yoğunluğunun rahatlayacağını kaydetti.

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