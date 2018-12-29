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Bakan Turhan'dan 'Amanos tüneli' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İskenderun Limanı ile Hassa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman kentleri arasında ulaşımı kolaylaştıracak olan Amanos tüneli projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiklerini, imzasıyla yetkiyi alıp ihaleye çıkacaklarını söyledi.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İskenderun Limanı ile Hassa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman kentleri arasında ulaşımı kolaylaştıracak olan Amanos tüneli projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiklerini, imzasıyla yetkiyi alıp ihaleye çıkacaklarını söyledi. Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Vali Rahmi Doğan ile görüştü. Bakan Turhan, daha sonra Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldı. Tarihi Uzun Çarşı'yı da gezen Turhan, burada esnafla bir süre sohbet etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Amanos Dağları'ndan geçen 19,2 kilometrelik 3 adet tünelimiz var. 31,2 kilometrelik bir yol projesi tamamlanmak üzere. Tabii tünel ve viyadük ağırlıklı kavşak sistemlerini de bünyesinde bulunduran bir yol olması dolayısıyla zemin etütleri projelendirme çalışmaları biraz uzun sürdü. Bu konuyu Maliye Bakanımız ile de paylaştım. Bu projeler yüksek maliyetli projeler, uzun vadeli projeler ama faydası da fazla olan projeler. Mevcut kullandığımız hizmet verilen yola göre 60 kilometre bu yol. Gaziantep ve Kilis'i İskenderun Limanı'na daha da kısaltıyoruz. Bu akaryakıt tasarrufu demek, bu iş gücü tasarrufu demek, zaman tasarrufu demek ve tabii motorla da akaryakıttan sağlanan tasarruf demek. Aynı zamanda atmosfere de egzoz emisyonlarının az atılması demek." İskenderun Dörtyol bölgesinde lojistik merkezlerinin kurulması için yeterli alan bulunmadığını kaydeden Bakan Turhan, şöyle dedi: "İskenderun Limanımız yakın civarındaki alanların yetersiz olması dolayısıyla, lojistik merkezlerini, üslerini o bölgeden Hassa bölgesine kaydırmamız için Dörtyol bölgesinde büyük ölçüde alanlar yok. Geçen hafta İran Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret etmişti, Ulaştırma Bakanı da gelmişti. Tabii beraber meslektaşımla karşılıklı sorunlarımızı görüşürken, bu bölgenin limanlarına çok ihtiyaçları olduğunu söylediler. Bunun için yolların yapılmasını talep ettiler. Aynı durum önümüzdeki günlerde Irak ve Suriye coğrafyası ülkeleri için de geçerli olacak. İnşallah ekonomimiz büyüdüğünde, geliştiğinde biz de geç kalmadan bir an önce bu projeyi yapıp Hatay'ımıza kazandırmak istiyoruz. Bunun fizibilitesini 'yap-işlet-devret' modeli ile inşallah yapacağız, en hızlı şekilde. Çünkü bu modelle yaptığımız projeler büyük projeler. Arkadaşlarımıza talimatları verdim, Maliye Bakanımız da bu konuda gerekli talimatları ekibine verdi. Cumhurbaşkanımıza da bu konuda bilgi verdik. Onun imzasıyla yetkiyi alıp ihaleye çıkacağız."

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